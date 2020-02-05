Блогер Серый кот: Нужно объединяться, создавать команду 5.02.2020, 20:42

Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Что дальше?

На этот вопрос отвечает известный видеоблогер Дмитрий Козлов «Серый кот» во время проведения стрима на своем канале в YouTube. Активист подвел итоги прошлогодней парламентской кампании, рассказал о ближайших задачах, ответил на вопросы подписчиков, передает пресс-службa «Европейской Беларуси».

Ниже - выдержки из стрима:

- Начать бы я хотел с парламентской кампании, с подведения ее итогов. Для нас, для меня в частности, для «Европейской Беларуси» в целом, это было не какое-то отдельное мероприятие, это было частью общего большого плана. Некоторое говорят, что президентская кампания должна чуть ли не за 10 лет до выборов начинаться, так она у нас уже идет, она не сейчас начинается. Парламентская кампания, все, что там было, это подготовка к президентской.

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Для чего мы участвовали, чего добились? Мы проводили кампанию активного бойкота, срывали фарса, который назначил Лукашенко. Эта цель достигнута. На прошедших «выборах» не было явки, люди их проигнорировали. Есть реальные доказательства, что они не состоялись. Это первая причина почему «выборы» не были признаны. Кстати говоря, ни одни парламентские выборы в Беларуси, начиная с 1996 года, не были признаны никем, кроме всяких наблюдателей от СНГ и не пойми кого, всяких несерьезных личностей. Одна из причин – это низкая явка, другая причина – репрессии против наблюдателей и против наших кандидатов.

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Количество подписчиков канала за время кампании увеличилось где-то в три раза. Меня стали в Орше узнавать просто на улице. Тоже самое касается и других участников от «Европейской Беларуси», которые проводили пикеты в Минске, во многих городах страны. 14 населенных пунктов, в том числе Мозырь, Светлогорск, Брест, Молодечно… Везде появились новые лидеры, люди, которых узнают и которым доверяют. Потому, что если ставить вопрос ребром и сказать, что надо менять власть, люди обычно говорят: «А кто если не Лукашенко? Кто же там будет? У нас же в оппозиции людей нет. Мы никого не знаем». Вот, пожалуйста – в Мозыре есть вот такой, в Орше вот такой, в Пинске вот такой, в Бресте вот такой. Это – реальная альтернатива. Есть там горисполкомовский чиновник, имя которого забывают через несколько дней после того, как его снимают. Вот альтернатива этому чиновнику. Люди знают: у нас есть вот такой человек от оппозиции, который за народ. И все. Поэтому это важно.

Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске и других городах проходили ежедневно. Я знал для чего я стою в на улицах - показать альтернативу режиму. Я рассказывал людям, людям, которые не смотрят Интернет, не читают независимые СМИ, что оппозиция может им дать, почему нужно бороться, говорил про гражданское общество, про новую Беларусь.

Реакция властей - одно из доказательств того, что наша деятельность была эффективной. Самому массированному давлению в результате парламентской кампании и после нее подверглись именно активисты «Европейской Беларуси». Больше всего суток, больше всего штрафов. Это указывает на то, кого власть больше всего боится.

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Что дальше? 2020 – год президентских выборов, народ реагирует на них гораздо внимательнее, чем на парламентские. Ведь у нас все решает диктатор, который ликвидировал независимые ветви власти. И судебную (вы знаете какой у нас суд), и законодательную.

Здесь первая задача - добиться регистрации кандидата от оппозиции - реального, а не подставного противника диктатора. Сейчас нужно объединяться, создавать команду, решительно действовать по всей стране. Нужны 100 тысяч подписей, кровь из носа. Зачем? Для того, чтобы зарегистрировать кандидата – лидера оппозиции, который будет вести кампанию, проводить митинги и встречи, за которого проголосует большинство белорусов. Потом нужно будет выходить и отстаивать активно на площади свои голоса. Нужно требовать честного подсчета голосов. Площадь должна стоять не один день, тогда к протестам присоединятся новые люди. Это реально работает, сработало во многих странах.