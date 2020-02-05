Международные резервы Украины достигли максимума с 2012 года 6 5.02.2020, 20:57

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К началу февраля международные резервы Украины выросли на 3,9%.

Международные резервы Украины выросли на $1 млрд в январе 2019 года и достигли $26,3 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка страны.

Этот показатель является самым высоким с ноября 2012 года.

Увеличение резервов в НБУ объяснили успешным размещением еврооблигаций и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.

Так, в январе правительство разместило ОВГЗ на 1,25 млрд евро в конце января. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $656,1 млн, из которых $602,2 млн было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа, уточнили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта. Это является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.