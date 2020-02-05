Фотофакт: Под Ивацевичами Renault опрокинулся в канал 1 5.02.2020, 21:06

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Фото: ГАИ Брестской области

Водитель успел выбраться.

В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал, сообщили в ГАИ Брестской области. ДТП случилось сегодня около полудня. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся мероприятия по извлечению транспортного средства, передает onliner.by.

— Около 12:05 проезжающие водители заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Также они увидели лежащего на траве молодого человека, ему вызвали скорую помощь, — рассказали в ГАИ.

Мужчина, житель Иваново, 1991 года рождения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

— Он пояснил, что управлял автомобилем Renault Logan, ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге водитель не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.