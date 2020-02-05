Фотофакт: Под Ивацевичами Renault опрокинулся в канал

Фотофакт: Под Ивацевичами Renault опрокинулся в канал1
- 5.02.2020, 21:06
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Водитель успел выбраться.
В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал, сообщили в ГАИ Брестской области. ДТП случилось сегодня около полудня. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся мероприятия по извлечению транспортного средства, передает onliner.by.
— Около 12:05 проезжающие водители заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале. Также они увидели лежащего на траве молодого человека, ему вызвали скорую помощь, — рассказали в ГАИ.
Мужчина, житель Иваново, 1991 года рождения, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
— Он пояснил, что управлял автомобилем Renault Logan, ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге водитель не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.