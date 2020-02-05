Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии 4 5.02.2020, 21:47

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В Британии впервые иностранка проиграла дело о непонятном происхождении состояния.

Женщина, которая потратила 16 млн фунтов в лондонском универмаге Harrods, проиграла в суде дело о непонятном происхождении богатства – первое такое дело в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Sky News.

Замира Гаджиева, чей муж, экс-банкир, отбывает 15-летнее наказание в тюрьме Азербайджана, стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона "о уголовные финансы".

Внимание также привлекла ее недвижимость в Лондоне стоимостью 15 млн фунтов.

Гаджиева была арестована в конце 2018 года, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана.

Судья установил, что Гаджиева потратила более 16 миллионов фунтов в роскошном универмаге Harrods, в том числе почти 500 000 долларов за один день, в течение десятилетнего периода с сентября 2006 года по июнь 2016 года.

Новое законодательство позволяет Национальному агентству по борьбе с преступностью арестовывать чьи-то активы, если, по его мнению, их владелец является политически значимым лицом - лицом из-за пределов Европы, которая находится у власти и отвечает за взяточничество или коррупцию, и не может объяснить источник своего богатства.

Гаджиева пыталась доказать, что приговор ее мужу был вынесен в результате "крайне несправедливого судебного разбирательства" и должен быть отменен.

Но три судьи Апелляционного суда отклонили его апелляцию, добавив, что ее ходатайство о разрешении обжаловать их решение также было отклонено.