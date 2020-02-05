Ученые установили, как выявлять поддельный виски 3 5.02.2020, 22:02

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Ученые изучили 221 образец виски.

Специалисты из Центра экологических исследований Шотландского университета (SUERC) научились выявлять поддельный виски по соотношению радиоактивных изотопов углерода в напитке, передает «Вокруг света».

Ученые начали с изучения 221 образца виски, о времени изготовления которых было достоверно известно. Все они были дистиллированы между 1955 и 2015 годами. Для исследования не потребовалось откупоривать бутылки. Ученые извлекали около миллилитра жидкости, протыкая пробку иглой для подкожных инъекций.

Команда измерила соотношения углерода-14 и стабильного углерода-13 в образцах и создала калибровочную кривую, позволяющую определить точный возраст напитка. Углерод-14 поглощается большинством живых существ и разлагается с известной скоростью. Его можно обнаружить и в ячмене, используемом для производства шотландского виски. Испытания ядерного оружия в 1950-х и начале 1960-х годов привели к резкому повышению уровня углерода-14.

Ученым удалось установить возраст виски, дистиллированного после 1955 года, с точностью до 1–3 лет. Возраст более старых напитков определить сложнее, но метод позволяет сразу узнать, был ли напиток создан в «доядерный» век (то есть до первых испытаний атомных бомб) или же за старинный виски выдается напиток, созданный в наши дни. С помощью разработанного теста ученые уже проверили более 100 бутылок, принадлежащих коллекционерам или выставленных на аукцион, и более 40% оказались поддельными.