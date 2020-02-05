Политические шахматы Эрдогана Виталий Портников

5.02.2020, 22:07

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Виталий Портников

Президент Турции давно уже играет с Путиным в политические шахматы.

Уже по окончании своего визита в украинскую столицу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет продолжать работу по защите прав крымских татар. По словам Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский предложил построить 500 единиц жилья в Херсонской области, и турецкая сторона поддержала эту идею. Для ее конкретного обсуждения Украину посетит министр окружающей среды и градостроительства Турции.

Но и это еще не все. Эрдоган рассказал журналистам о планах строительства в Киеве комплекса зданий для крымских татар, который включит в себя мечеть, жилые дома и офисы. «Для нас очень важно, чтобы крымские татары обрели самостоятельность. Мы окажем нашим крымским братьям поддержку в сферах политики, экономики, дипломатии и культуры. Особое значение мы придаем шагам, которые будут приняты в Херсоне», – отметил президент Турции.

Эти слова Эрдогана в очередной раз демонстрируют, что интерес к крымской тематике у президента Турции не исчезает по окончании визитов в Украину, скорее даже наоборот – визиты в Украину являются отражением этого интереса. Крымскотатарская проблема для Эрдогана – одновременно вопрос внутренней и внешней политики. Внутренней – потому что таким образом он может демонстрировать своим соотечественникам внимание Турции к народу, судьба которого всегда вызывала пристальное внимание турецкого общества. Внешней – потому что демонстрируется незыблемость турецких приоритетов в регионе и поддержка территориальной целостности Украины с акцентом на права крымскотатарского народа.

Одновременно – и это тоже нужно понимать – вопрос Крыма оказывается для Эрдогана важным инструментом в его непростых взаимоотношениях с российским президентом Владимиром Путиным. Тем более сейчас, когда турецкие и российские интересы вновь схлестнулись вокруг сирийского Идлиба.

Слова Эрдогана – доказательство того, что Турция не согласится с российской мистификацией «обеспечения прав» крымских татар в аннексированном Крыму, более того – позиция Анкары совпадает с позицией Меджлиса крымскотатарского народа. Это курс на обеспечение работы свободного центра национального представительства, причем лучше всего – не только в Киеве, но и у самых границ оккупированного Крыма, в Херсонской области. Такой центр одновременно должен стать и политическим инструментом, и убежищем для тех, кому российские власти не оставляют выбора, не дают жить в самом Крыму. Маховик путинских репрессий на оккупированных территориях Украины продолжает раскручиваться. И это не просто репрессии, это еще и элементарный набор заложников.

Поскольку украинская власть заинтересована в постоянных обменах, Кремль будет стараться иметь в распоряжении новый и новый «обменный фонд» для торговли и шантажа. И поэтому обустройство тех, кого будет освобождать Путин в обмен на те или иные уступки со стороны президента Украины Владимира Зеленского, может стать важной гуманитарной задачей Анкары. Эрдоган, который давно уже играет со своим российским коллегой в политические шахматы, прекрасно отдает себе в этом отчет.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»