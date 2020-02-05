В Беларуси впервые сменился лидер по числу платежных карточек 1 5.02.2020, 22:11

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По данным на 1 января, в Беларуси было выпущено 15 миллионов 528 тысяч пластиковых карточек.

По сравнению с предыдущим годом их количество выросло на 516 тысяч. А всего за 2019 год на территории страны было совершено 1,6 миллиарда безналичных операций. Об этом сообщает Нацбанк.

Самый распространенный в Беларуси «пластик» — MasterCard. Таких карточек, по данным на 1 января, в стране было 5 млн 241,5 тыс. До этого лидерство каждый год было у платежной системы VISA. Сейчас она отстала не сильно: 5 млн 120,3 тыс. карточек.

Количество карточек национальной платежной системы БЕЛКАРТ по сравнению с предыдущим годом сократилось на 835,3 тыс. При этом количество карточек БЕЛКАРТ/Maestro, выпущенных вместе с международной системой MasterCard, выросло на 464,1 тыс.

Также в 2019 году белорусские банки начали выпускать карточки международной платежной системы Китая UnionPay. Пока их выпущено 2,5 тыс.

В прошлом году на территории Беларуси был совершен 1 млрд 621 млн безналичных операций на общую сумму почти 40 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество безналичных операций выросло на 290 млн, а по сравнению с 2015 годом — более чем в два раза.

Платежные терминалы сейчас установлены в 128 015 организациях торговли и сервиса, при этом 73,6% из них поддерживают бесконтактные платежи. Также в Беларуси стоит 4294 банкомата (на 45 больше, чем годом ранее) и 3080 инфокиосков (на 23 меньше).