Доклад Трампа: реакция республиканцев и демократов диаметрально противоположна 5.02.2020, 22:57

Республиканцы и демократы оценили выступление президента США о положении дел в стране.

Как и следовало ожидать, республиканцы положительно оценили доклад президента Дональда Трампа о положении дел в стране, в котором были отмечены успехи экономической и внешней политики администрации, а демократы подвергли президента критике за то, что его риторика способствует разобщению страны, передает «Голос Америки».

«На мой взгляд, в докладе не хватало более объединяющих нот, – отмечает конгрессмен от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти. – Наиболее ярким моментом мне показались его слова о героизме рядовых американцев и людей в форме, а меньше всего мне понравилось, что он по сути разобщает людей, подтрунивает над людьми, уничижительно отзывается об иммигрантах. Я не думаю, что это правильно».

Конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джерри Коннолли назвал доклад Трампа «самым разобщающим» выступлением президента в Палате представителей.

«Он не только не построил никаких мостов, чтобы найти точки соприкосновения, но, напротив, взялся за топор и стал уничтожать существующие мосты. Он еще активнее взялся за такие спорные темы, как иммиграция, здравоохранение и налоговая политика. Сегодня он эксплуатировал людей в политических целях», – считает он.

Республиканцы оценили речь Трампа иначе. По их мнению, это демократы не хотят идти на компромиссы.

«Он говорил об инклюзивных успехах и приводил многочисленные примеры, – отмечает конгрессмен от штата Северная Каролина Дэн Бишоп. – Я думаю, демократы должны присоединиться к нему в этой борьбе за успех».

Конгрессмен от штата Джорджия Джоди Хайс говорит: «Единство основано на общих ценностях и убеждениях, вокруг которых объединяются люди, и он говорил обо всем, от экономики до возрождения вооруженных сил, и так далее и так далее. О возвращении военных с войны, прекращении бесконечных войн. А демократы просто сидели с незаинтересованным видом».

Когда президент выступает с докладом о положении дел в стране, члены его партии часто подбадривают его аплодисментами и одобрительными возгласами, в то время как члены оппозиционной партии сидят молча. Некоторые моменты обычно встречают поддержку со стороны обеих партий: например, упоминание приглашенного президентом военнослужащего.

Больше всего разногласий вызвали комментарии Трампа об иммиграционной политике.

По мнению сенатора-республиканца Майка Раундса, президент пытался донести до слушателей идею о пользе законной иммиграции.

«Многие люди хотят понять разницу между незаконной и законной иммиграцией, и мне кажется, он попытался это объяснить», – говорит сенатор.

Конгрессмен от штата Техас Шила Джексон Ли возмущена тем, что Трамп неоднократно упоминал иммигрантов, совершивших преступления.

«Мне кажется, он тешил себя, осуждая и яростно критикуя иммигрантов, но при этом не упоминая о том, что наша страна построена на иммигрантах и законах, – считает она. – Все мы против преступной деятельности, но печально, что это единственный контекст, в котором он упомянул людей других национальностей».

В своем докладе Трамп ни разу не упомянул о продолжающемся разбирательстве по импичменту.

Республиканцы сочли это правильной стратегией.

«Я думаю, и для президента Клинтона, и для президента Трампа было мудрым решением не упоминать импичмент, – отметил конгрессмен от штата Огайо Стив Чабот. – Это только разобщает нас. А этот конкретный импичмент вообще не должен был начинаться. Завтра все закончится, так что давайте на этом не зацикливаться».

По словам конгрессмена от Оклахомы Кевина Херна, его избирателей тема импичмента не волнует.

«Люди говорят о здравоохранении, рабочих местах, экономике, о том, как добиться повышения зарплаты. Они перестали говорить про импичмент еще в ноябре прошлого года», – отмечает он.

А вот конгрессмен-демократ от штата Техас Марк Визи ожидал, что Трамп все же затронет тему импичмента.

«Мне хотелось услышать хоть какое-то раскаяние, – говорит он. – Хотелось услышать что-то вроде: "Дамы и господа, американская общественность, я хочу извиниться за то, что пытался продать американскую внешнюю политику иностранному государству, попросив его расследовать потенциального политического соперника"».

Среди гостей Трампа был Хуан Гуайдо, которого Соединенные Штаты признают временным президентом Венесуэлы.

Кришнамурти отмечает, что это стало «особенным» моментом, однако выражает беспокойство по поводу подхода Трампа к Венесуэле и диктатору Николасу Мадуро.

«Мы должны вести стратегию и сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться позитивных изменений в Венесуэле, – говорит он. – Мы не можем допустить вооруженного захвата или вторжения в Венесуэлу, а иногда мне кажется, что именно это он и собирается сделать».

Конгрессмен-демократ от штата Флорида Дебби Вассерман Шульц рада, что Гуайдо присутствовал в зале, однако, если это было лишь «показным ходом» в отсутствие конкретных мер в помощь Венесуэле, то это представляется бессодержательным.

«Если бы он собирался выступить с каким-то значительным заявлением, это должно было бы быть предоставление временного защитного статуса венесуэльцам здесь в США. Вот что им нужно, – считает она. – Сохранять угрозу депортации для венесуэльцев, бежавших от режима Мадуро, который морит голодом собственный народ, и считать нормальным депортировать их обратно в страну, на которую мы накладываем санкции и которую называем недемократической, – возмутительно».