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Падение самолета в Стамбуле: возросло количество погибших

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  • 6.02.2020, 8:32
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Падение самолета в Стамбуле: возросло количество погибших
Фото: twitter by Budflyer

Власти Турции назвали причину крушения.

В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула погибло не менее трех человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает NTV.

Он также сообщил, что трое раненных находятся в реанимации.

5 февраля в международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер упал с высоты 30 метров, врезался в ограждение и развалился на части.

В результате крушения пострадали 157 человек.

Власти назвали причиной крушения плохие погодные условия.


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