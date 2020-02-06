Падение самолета в Стамбуле: возросло количество погибших 2 6.02.2020, 8:32

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Фото: twitter by Budflyer

Власти Турции назвали причину крушения.

В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула погибло не менее трех человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает NTV.

Он также сообщил, что трое раненных находятся в реанимации.

5 февраля в международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер упал с высоты 30 метров, врезался в ограждение и развалился на части.

В результате крушения пострадали 157 человек.

Власти назвали причиной крушения плохие погодные условия.