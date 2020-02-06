Временный поверенный США: Стихи Янки Купалы напоминают мне поэзию Уолта Уитмена 6.02.2020, 9:10

Дженнифер Мур

Фото: tut.by

Дженнифер Мур открыла американский стенд на книжной ярмарке в Минске.

В этом году впервые за 26 лет, что проводится Минская международная книжная выставка, основным экспонентом стали Соединенные Штаты Америки, и временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур на торжественном открытии перерезала символическую ленту, сообщает «Радыё Свабода».

Дженнифер Мур говорит, что произведения Янки Купалы показались ей очень похожими поэзии американского классика Уолта Уитмена. А своими любимыми писателями она назвала Марка Твена, Уильяма Фолкнера и Маргарет Митчелл.

Стенд США в этом году расположен в самом центре выставочного павильона и занимает большую площадь. Посвященный он американской литературы о путешествиях.

«Книги - это возможность путешествовать, не оставляя места, пространства. Для американцев путешествия - большая часть жизни. Они дают превосходные возможности передвигаться по США - с севера на юг, с запада на восток. У нас на стенде более 200 наименований книг и журналов по тематике «Путешествия», также вы можете виртуально путешествовать по Соединенным Штатам.

В нашем павильоне три основные секции. Первая - туристическая, вторая - о наших национальных парках. И ни одно американское путешествие не может обойтись без придорожных кафе, которые мы называем «Дайнэры», - временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур провела экскурсию по американскому павильону на XXVII Минской международной книжной выставке.

А вообще, чтобы почувствовать атмосферу Соединенных Штатов, нужно свернуть с утоптанной тропинки и посетить эти места, которые обычно выпадают из привычного перечня особенностей, советует руководитель американской дипломатической миссии в Беларуси.

«Большинство людей посещают Нью-Йорк, Орландо, Майами. Но если вы начнете путешествовать по небольшим городкам, свернете с основных дорог и посетите места, где жили, к примеру, Марк Твен или Уильям Фолкнер, вы убедитесь, насколько гостеприимные американцы, вы попробуете их национальные блюда и проникнетесь атмосферой США. Фолкнер и Твен происходят с юга США, они прекрасно могут показать особенности именно моей родины - юга», - говорит Дженнифер Мур.

«Все уважающие себя девушки из штата Джорджия должны прочитать «Унесенные ветром»

Полтора года назад, когда Дженнифер Мур только приехала в Беларусь, она пообещала познакомиться с произведениями белорусских классиков. Обещание выполнила.

«Мне очень понравился Янка Купала. Стихи мне во многом напоминают произведения американского поэта Уолта Уитмена. Это действительно очень хорошее, приятное чтиво».

Дженнифер Мур пожалела, что не имеет времени читать столько, сколько бы ей хотелось, потому что по работе последний год был довольно напряженным. Рассказала она и о своих любимых американских писателях.

«В детстве я очень любила читать Марка Твена. А поскольку я сама родом с юга, то все уважающие себя девушки из штата Джорджия должны прочитать «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

И мне очень приятно, что куда бы я ни приезжала в Беларуси, в которую бы библиотеку ни попадала, я всегда могу найти экземпляр этой книги», - говорит американский дипломат.