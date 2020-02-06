Россия потеряла статус крупнейшего поставщика нефти в Китай 3 6.02.2020, 9:21

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Кто занял ее место?

Россия по итогам 2019 года лишилась статуса крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай. На первое место, по данным таможни КНР, вернулась Саудовская Аравия, нарастившая поставки почти в 1,5 раза, пишет finanz.ru.

Как сообщает Reuters, по итогам года Китай закупил у Saudi Aramcо 83,32 млн тонн нефти, или 1,67 млн баррелей в день.

Это на на 7% больше, чем поставки из России, которые составили 77,64 млн тонн, или 1.55 млн баррелей в день. По итогам года российским нефтяникам удалось увеличить экспорт в Китай на 9% за счет продаж сорта ESPO независимым НПЗ (так называемым «самоварам»).

Впрочем, этот рост оказался в 5 раз скромнее, чем взрывной скачок саудовских поставок (47%). Саудовская нефть заменила в Китае рухнувший импорт из Ирана, Венесуэлы, и также резкое сокращение поставок из США, которые во второй половине прекратились почти полностью на фоне обострения торговой войны.

За 12 месяцев США продали в Китай 6,35 млн тонн сырья - вдвое меньше, чем годом ранее.

Поставки из Ирана также обвалились вдвое - до 14,77 млн тонн. Впрочем, согласно таможенным данным, они продолжались даже в декабре (405 тысяч тонн), несмотря на санкции и требования Вашингтона полностью прекратить нефтяную торговлю с Тегераном.

Импорт из Венесуэлы, также находящейся под санкциями, упал на треть - до 11,39 млн тонн. Таким образом, Эр-Рияд стал главным бенефициаром американских санкций: в сумме за год Китай заменил 20 млн тонн иранской и венесуэльской нефти закупками у Saudi Aramco.

В 2020 году Китай, напомним, обязался резко увеличить покупки нефти в США. В рамках первой фазы торговой сделки, которую Дональд Трапм и вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ подписали 15 января, Пекин согласился потратить в 2020 году 18,5 млрд долларов на закупки закупки энергетических товаров, включая нефть, СПГ, нефтепродукты и уголь.

В 2021 году этот импорт должен вырасти до 33,0 млрд долларов.