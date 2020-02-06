«Снизить растаможку не проблема, оформят все на льготника» 4 6.02.2020, 10:05

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Дешевый сыр бывает только в мышеловке?

Последнее время потенциальных автовладельцев будоражит мысль: что, собственно говоря, будет, если пригнать авто "под льготу", воспользовавшись 50-процентной скидкой при растаможке? Вернее, что будет не в конкретный момент, а после?

Дешевый сыр только в мышеловке?

В редакцию Автобизнеса подобные вопросы поступают регулярно, что неудивительно. В СМИ довольно активно обсуждается данная тема, многие специалисты высказывались о том, что использование указа Лукашенко №140 не по назначению чревато проблемами. Пока о таких проблемах и лицах, с ними столкнувшихся, нам примеров не привели, но говорят о том, что рано или поздно порядок в этой сфере будет наведен.

Денис (читатель Автобизнеса): "Хочу пригнать из Литвы автомобиль, воспользовавшись льготой при растаможке, если оформлять его на инвалида. Нет, у меня со здоровьем все хорошо, у родственников тоже, просто знакомые подсказали, что можно провернуть такую схему.

В интернете подобных предложений пруд пруди. Я нашел такое предложение и созвонился с пригонщиком авто. Он сказал, что снизить растаможку в два раза не проблема, оформят просто все на льготника, а после автомобиль переоформят на меня. Экономия в деньгах для меня существенная.

Но недавно по телевидению шла какая-то пресс-конференция, посвященная автомобильному бизнесу в Беларуси, и на ней высказались о том, что такое использование указа - "серая" схема, которая подрывает рынок продаж новых автомобилей в стране. "Серая" она или нет, не мне судить, я не юрист, но мне кажется, что юридически тут нарушений нет. Однако я все равно напрягся. А что будет, если за эту схему возьмутся реально? Чем это грозит?"

"Серый" рынок

Нашего читателя, по всей видимости, взбудоражила пресс-конференция 16 января, на которой председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич высказал свое мнение по поводу влияния на автомобильный рынок "льготного" указа Лукашенко:

"Это "серый" импорт и не совсем законный. Существуют риски для покупателей, потому что в этом канале продаж появляются мошеннические схемы. Цифры большие, но они требуют проверки. В бюджете заложены достаточно существенные поступления по статье растаможки автомобилей, ввезенных по 140-му указу. Раз в год каждый человек, который попадает под льготную норму, может опять ввезти автомобиль, снова продать и что-то на этом заработать. На этом "греют руки" перегонщики, не платя налоги"

Для личного пользования?

Допустим, закон не запрещает сегодня купить автомобиль, а завтра его продать. Будет ли это личным пользованием для льготника? "А почему бы и нет? - скажут многие. - Хочу - куплю, хочу - продам. Ограничивать это право - значит ограничивать право собственности, которое гарантирует гражданам свободу распоряжения своим имуществом".

Но тут есть одно но. При оформлении ввоза автомобиля на гражданина, имеющего льготу, этот гражданин сам автомобиль в глаза не видит. Как правило, льготник выдает доверенность "перекупу", тот по документу действует от его имени, начиная с таможни и до оформления необходимых документов при постановке автомобиля на учет в ГАИ.

Льготник получил свое "вознаграждение" и этим обстоятельством очень доволен. Доволен и выгодоприобретатель, то есть тот, кто фактически пригонял машину для себя, используя льготу, непосредственно к нему не имеющую никакого отношения, - он существенно сэкономил. В этой части по отношению к льготнику, который "снабдил" правом 50-процентной скидки при растаможке неизвестных ему людей, применить понятие "личное пользование" сложно. Напомним: он не видит автомобиль, но юридически у него с момента регистрации тот в собственности есть. Тогда какое это личное пользование?

Многие юристы говорят о том, что личного, а тем более пользования, тут никакого нет. Но это все мнения, их достаточно много, однако ни указ, ни другой документ не раскрывают сущности и не ограничивают понятие "личное пользование". Поэтому каждый понимает его как пожелает. Не запрещено - значит, разрешено.

ГТК Беларуси: "Ничто не уйдет от нашего внимания"

Будут ли вычислять и наказывать деятелей, использующих указ №140 не по назначению, - вопрос, на который могут ответить только те, кто в силу закона наделен правом вычислять и наказывать. После принятия льготного указа редакция Автобизнеса задавала этот вопрос представителям ГТК Беларуси во время прямой телефонной линии.

На звонки отвечали начальник Главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Геннадий Даниленко и заместитель начальника отдела методологии таможенных платежей ГТК Виктор Лезов.

Вот их ответы на вопросы.

- Будете ли вы отслеживать деятельность таких граждан?

- ГТК будет осуществлять полный контроль при оформлении ввоза на территорию Республики Беларусь автомобилей, оформляемых на льготную категорию граждан. Причем такой контроль мы можем осуществлять как при выпуске в обращение таких транспортных средств, так и после такого выпуска, поэтому функции таможни после таможенного оформления автомобиля не заканчиваются. Инспектор таможни наделен такими полномочиями.

- То есть вы будете фиксировать лиц, регулярно фигурирующих в пунктах таможенного оформления при оформлении автомобилей?

- Конечно. Ничто не уйдет от нашего внимания. В том числе мы будем принимать сообщения о "предприимчивых" гражданах, оформляющих автомобили на льготную категорию граждан. Все такие сообщения будут проверяться. Мы также будем и сами задавать вопросы таким лицам. Будут приняты все меры по недопущению формального оформления транспорта на лиц, имеющих льготу.

Кто ответит?

Из ответов, полученных от представителей таможни, стало понятно, что вычислять и отслеживать "предприимчивых" граждан будут. Когда именно и что за это будет - остается загадкой.

Фактически речь идет о том, что лица, оформляющие растаможку автомобиля с использованием граждан из льготной категории, подпадающих под действие 140-го указа, уклоняются от уплаты 50% таможенных платежей, которые они бы заплатили в полном объеме, если бы льготник в "схеме" не присутствовал.

В соответствии с общей частью Налогового кодекса Беларуси:

Статья 14. Плательщики налогов, сборов (пошлин)

1. Плательщиками налогов, сборов (пошлин) (далее - плательщики) признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с налоговым или таможенным законодательством возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины).

Поскольку льготник юридически оформляет растаможку с применением льготы, то он и есть плательщик налогов и пошлин. Если чиновники посчитают, что использование льготы в обсуждаемой ситуации произошло не для тех целей, для которых она в принципе указом предназначена, то есть не для личного использования, а для удешевления автомобиля для третьих лиц путем уклонения от части таможенных платежей, то с большой долей вероятности попросят доплатить оставшуюся часть. Кого? Самого льготника.

И в этом сложность ситуации. Есть различные способы исполнения налоговых обязательств (ст.54 Налогового кодекса), в том числе и арест имущества, и пени. И получается, что инвалид или член многодетной семьи, получив свою "премию" в подобной сделке, может получить в довесок серьезные финансовые обязательства и штрафы, которые эту самую "премию" в итоге превышают в разы, - все зависит от характеристик автомобиля, оформленного под льготу. А тот, кто фактически использует "удешевленный" для своего кармана автомобиль, может оказаться в стороне.

Статья 13.6 КоАП РБ. Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа

8. Неуплата или неполная уплата физическим лицом, не являющимся должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем, - плательщиком, иным обязанным лицом суммы налога, сбора (пошлины), совершенные умышленно, - влекут наложение штрафа в размере сорока процентов от неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее десяти базовых величин.

Организаторам подобных схем может "повезти" еще больше, да и автовладельцам "удешевленных" авто тоже может "прилететь", если их умышленное участие в уходе от таможенных платежей будет доказано, в том числе в составе группы лиц. Все зависит от размера сумм, не уплаченных в бюджет.

Уголовный кодекс Республики Беларусь

Статья 231. Уклонение от уплаты таможенных платежей

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере - наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Пока гонять машины по льготной растаможке никто не запрещает. И все же перед использованием данной схемы нужно оценивать все риски.