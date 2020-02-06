В бундеслиге его называли «белорусским Месси» 6.02.2020, 10:37

Антон Путило — техничный и таинственный.

Он был белорусской надеждой. Игроком, в котором видели большой потенциал и подлинный талант. Думалось, он вполне способен повторить историю Александра Глеба и, что называется, "выбиться в люди" в большом европейском футболе. Но не сложилось. Нынче Антон Путило, который еще восемь лет назад выходил на поля бундеслиги, играет во втором турецком дивизионе. И вновь не вызывается в сборную, пишет "Прессбол".

"ДИНАМО", "ГАМБУРГ", СКАНДАЛ

Вообще, Антон считается воспитанником оршанской школы футбола. Но путевку в профессиональный спорт он получил в минском "Динамо". Именно в столичном клубе Путило заявил о себе как о прекрасном дриблере, можно сказать, даже волшебнике. Вот вам один пример. Пусть качество видео не очень, все-таки 2010 год, но качество работы с мячом от этого никак не страдает.

Да, подпись под видео гласит: "Новый Месси белорусского футбола". В принципе, в белорусском футболе и так не было своего Месси. Так что со временем Путило в СМИ и болельщицкой среде стали величать просто — белорусский Месси. Антон успел "зацепить" пока последний для "Динамо" чемпионский 2004-й, провел в главной команде несколько матчей. А в 2005-м тогда 18-летний футболист становится игроком основы, дважды выигрывает с "бело-голубыми" серебро. В конце 2007 года Путило замечают на радарах немецкие купцы, и белорус отправляется на просмотр в "Гамбург". Клуб, между прочим, из немецкой бундеслиги. Антон потренировался и поиграл с дублем, провел несколько занятий с основой и убедил главного тренера "динозавров" Хуба Стивенса в профпригодности — "Гамбург" оформил аренду.

"Тренер нашего резерва Карстен Берон был от него в восторге! Да и в тренировках с первой командой он тоже хорошо себя показал. Путило — атакующий игрок, готовый играть из глубины. Он обладает незаурядной техникой, хорошей скоростью и видением поля. Из него может вырасти очень интересный игрок", — отмечал голландский специалист.

Причем история с арендой тоже была непростая. Немецкое издание Bild в январе 2008 года сообщает, что 20-летний белорус переходит в "Гамбург" за 500 тысяч долларов. Этот слух очень разозлил боссов "Динамо". "Антон — игрок "Динамо". Все остальное — ложь. Вот только непонятно, кому это надо было", — заявил гендиректор минчан Сергей Корнеев. Вторил ему и тогдашний агент Путило Николай Шпилевский. Действительно, информация Bild оказалась несколько преувеличенной. Антон уехал в Гамбург, но на год на правах аренды с правом выкупа.

Первый немецкий поход Путило успешным не получился. За календарный год Антон провел в составе "Гамбурга" всего три матча, не отметившись ни голами, ни результативными передачами. Пробиться в основу было трудно по объективной причине: выиграть конкуренцию у Рафаэла ван дер Варта — дело непростое. Хотя изначально ходили слухи, что Путило приобрели как раз с той перспективой, что он заменит голландца, когда тот перейдет в "Реал". Летом клуб покинул Хуб Стивенс, вскоре стало понятно, что в команде на белоруса больше не рассчитывают. В конце аренды Путило съездил в московский "Локомотив", однако до конкретных предложений дело не дошло. Белорус вернулся в минское "Динамо" — дорабатывать еще два года по контракту. "В Германии я вышел на новый уровень, получил неоценимый опыт работы с тренерами и игроками мировой величины, многое повидал, сыграв в трех матчах чемпионата, почувствовал великолепную атмосферу бундеслиги. Плюсов очень много", — резюмировал побывку в "Гамбурге" Путило.

И ему было суждено вернуться в Германию уже на постоянное место работы. В 2010 году соглашение Антона с минским "Динамо" истекал. К тому времени Путило сыграл за "молодежку" на чемпионате Европы-2009, дебютировал в национальной сборной и забил свой первый в ее форме гол. Полузащитник заинтересовал "Фрайбург" — еще одну команду из бундеслиги. Но перейти спокойно не удалось. Такое уж было время в "Динамо". С одной стороны, время распродажи лидеров, добывших в предыдущем сезоне еще одно серебро. Вначале в "Краснодар", выступавший тогда еще в российском Д2, отправили Александра Мартыновича. Туда же должен был проследовать и Сергей Кисляк — но полузащитник первом дивизионе играть не хотел. Разгорается конфликт, Кисляку находят вариант с "Рубином". А Путило решил партнера по команде поддержать. Антон забил гол в матче квалификации Лиги Европы с "Калевом" и отметил его, показав число десять — номер, по которым за "Динамо" играл Кисляк. За что был, ни много ни мало, сослан в дубль.

Правда здесь была у каждого своя. Так, на закрытой встрече с болельщиками руководство рассказало, что игроки нарушили устные договоренности. Зимой они не стали подписывать долгосрочные контракты с командой, но взамен пообещали не уходить в другие команды за бесплатно. Летом пришла пора собирать камни, а Кисляк отказался переходить в "Краснодар". Путило, по словам боссов команды, и вовсе договорился с "Фрайбургом" о контракте, который должен был действовать с января — то бишь о переходе в статусе свободного агента.

Своя правда была и у игроков. Вот слова Шпилевского: "Очень жаль, что сложилась такая конфликтная ситуация, но я не знаю, как можно что-то изменить. Между тем хочу поздравить и футболиста, и команду с тем, что у нас появился еще один игрок высокого уровня, в услугах которого заинтересованы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. “Динамо” и “Фрайбург” пытались найти точки соприкосновения, но что-то не сложилось. То ли у одних завышенные запросы, то ли другие хотели сэкономить. Нет никакого секрета, что Путило сегодня никак не стоит миллионы. Идет нормальный рабочий процесс. Но я никакого отношения к переговорам между клубами не имел, это их дело. И к тому, как все в итоге разрешилось, я никоим образом не причастен — это все сугубо воля немецкой команды. Считаю, грех было отказаться от переезда в бундеслигу".

Так или иначе, Юрий Чиж с тех пор на Путило обиделся. Через пять лет босс "Динамо" получит возможность позвать Антона назад. Но не станет этого делать: "Это как раз из истории наших личных отношений. Мне неинтересен в человеческом плане этот футболист". Хотя заработать на его трансфере все же удалось — Антон перебрался в Германию в августе за 200 тысяч евро. А перед уходом классным ударом со штрафного принес "Динамо" путевку в раунд плей-офф Лиги Европы.

"ФРАЙБУРГ", РОССИЯ И БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Второй немецкий период карьеры вышел противоречивым. Путило играл, но играл очень не стабильно. В одном матче он мог стать лучшим в команде, а уже в следующем — затеряться в толпе. В первом сезоне во "Фрайбурге" Антон отыграл 25 встреч и отдал две передачи. В следующем году добавил себе еще один ассист в 19 играх. С одной стороны, тренерам нравилась техника белоруса, с другой — они были недовольно, что Путило не забивает в официальных встречах. Хотя в спаррингах ему порой удавались шедевры. Вот один из них.

Но голов в спаррингах "Фрайбургу" было мало. Да и сам Антон стал задумываться о будущем. Уже во второй половине 2012 года появилась информация, что Путило немецкий клуб может покинуть. Тогда же начались переговоры по новому контракту, хотя прежнее соглашение действовало еще год. Белорус взял паузу, переговоры затормозились. А в начале 2013 года стало известно, что Путило новый контракт подписывать не будет. В феврале "Фрайбург" сообщил, что 25-летний полузащитник расторг соглашение: "Антон Путило расторг контракт с нашим клубом и до конца сезона будет выступать за российский клуб "Волга". Мы благодарим Антона за два с половиной года, проведенных в майке "Фрайбурга", и желаем ему успехов в новом клубе".

"Волга" играла в российской "премьер-лиге". За календарный год в Нижнем Новгороде Антон отметился двумя голами. Один из них взорвал интернет и напомнил многим уже подзабытое прозвище белоруса. То, что связано со знаменитым аргентинцем.

Но "Волга" по итогам сезона вылетает в ФНЛ, Путило пользуется специальным пунктом в контракте и покидает клуб. Покидает, чтобы остаться в высшем дивизионе — он находит работу в легендарном московском "Торпедо", только-только вернувшемся в элиту российского футбола. В сезоне-2014/15 Антон становится лучшим бомбардиром команды в "премьер-лиге" с четырьмя голами в активе, но это не спасает "Торпедо" от финансовых проблем и вылета. Благо, подвернулся вариант в Турции — в крепком "Газиантепспоре".

В 40 матчах в "Газиантепспоре", за два года белорус забил три гола и отдал две результативные передачи. Кстати, в этой команде он объединился со своим старым товарищем Сергеем Кисляком. Тренеры были довольны Путило, но ему очень мешали травмы. Например, в августе 2015-го Антон повредил спину, занимаясь со штангой в тренажерке. В том же году Антона перестали вызывать в сборную, хотя до того он считался игроком основы. Все дело в прохладных, мягко говоря, отношениях с Александром Хацкевичем. Тогдашний коуч сборной практически к каждой пресс-конференции готовил ответ на предсказуемый вопрос — почему в составе нет Путило. Традиционный ответ — футболист не ответил на звонок. По этому поводу между сторонами даже случилась заочная пикировка в СМИ. Все остались при своих, а Антон появится в сборной лишь спустя три года — в октябре 2018-го его под знамена призовет уже Игорь Криушенко.

За год до того Путило расстался с "Газиантепспором". И вновь проблемы возникли на стадии обсуждения нового контракта. Антон стал реже попадать в заявку и решил уйти. "В футболе случаются разные вещи. Так сложилось, что не нашли общего языка с руководством клуба, пришлось покинуть турецкий чемпионат. Нашли компромиссы и разошлись мирно. Тяжело, когда не играешь. С лета будем искать новый клуб. Причины? Там много причин, сейчас нет смысла рассказывать. Смена тренера, финансы, все наслоилось и так получилось".

"У нас в команде сейчас слишком много легионеров — семнадцать. В заявку же на матч могут попадать лишь четырнадцать иностранцев. Антону попросту не находилось места в составе. Это техническое решение нового главного тренера “Газиантепспора” Бюлента Уйгуна. Он не хочет работать с Путило", — а это уже объяснение тогдашнего директора клуба. Белорус даже собирался обращаться в ФИФА, но стороны в итоге договорились. По итогам сезона клуб вылетит из высшей лиги, после чего уже Сергей Кисляк будет долго и муторно расторгать свое соглашение.

А Путило приедет в Беларусь, где будет поддерживать форму с минским "Торпедо". А затем подпишет соглашение с "Анкарагюджю" из второго турецкого дивизиона. В одном из матчей за столичный клуб Антон умудрился стать и героем, и антигероем одновременно: он забил гол, а затем получил красную карточку за толчок соперника в лицо.

В середине 2018 года Путило на два года продлил контракт с "Анкарагюджю", однако уже в следующем сезоне перестал попадать в стартовый состав. В результате, уже в январе белорус расторг соглашение с этим клубом и переехал в Измир — в клуб "Алтай", также выступающий во втором дивизионе. Дела теперь складываются несколько лучше. Путило и отдает, и забивает красиво. Вот пример.

В 30 матчах за "Алтай" у Антона четыре гола и семь передач. Он стабильный игрок стартового состава. Но это Турция, Д2. А начиналось ведь все крайне перспективно...

Зато, кстати, осталось всего-ничего, чтобы стать главным белорусским долгожителем в Турции. Больше него там провел только Максим Ромащенко — пять лет. Путило на полгода меньше, но его карьера продолжается.