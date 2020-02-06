У главы РПЦ обнаружили часы за $16 тысяч 19 6.02.2020, 10:49

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Патриарх Кирилл

Они инкрустированны бриллиантами.

У предстоятеля русской православной церкви, патриарха Кирилла обнаружили часы c бриллиантами за 16 тысяч долларов.

Об этом сообщает "Лентач", ссылаясь на "Открытые медиа". Журналисты изучили фотографии и видеоматериалы последних лет, связанные с патриархом, и обнаружили, что в 2018 году на открытие Рождественских встреч на тему "Нравственные ценности и будущее человечества"

Фото - Коммерсантъ, коллаж - "Открытые медиа"

Кирилл явился с инкрустированными бриллиантами часами Ulysse Nardin Dual Time, которые стоят более 16 тысяч долларов. Отмечается, что Ulysse Nardin Dual Time стоят почти вдвое дешевле часов Breget, которые в 2012 году заретушировали на фотоснимке, опубликованном на сайте патриархии. Но осталось отражение на лакированном столе.

Отражение дорогих часов осталось на лакированном столе / rferl.org

После этого патриарх Кирилл признался, что пользуется только недорогими часами отечественного производства, которые ему подарил Дмитрий Медведев.