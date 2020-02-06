Невзоров: В новую российскую Конституцию уместно вставить слово из трех букв 5 6.02.2020, 11:06

Александр Невзоров

Публицист — о предложениях по изменению основного закона России.

– Героем этой недели стал Гуня, то есть непосредственно Гундяев (патриарх Московский Кирилл – прим.) со своим маниакальным желанием запихнуть слово «бог» в Конституцию, в преамбулу этой Конституции, – рассказал Александр Невзоров в эфире Эха Москвы. – В принципе, в этом нет ничего страшного, потому что в эту Конституцию можно вписать любое слово из трех букв.

И, конечно, другое слово из трех букв в ней было бы гораздо уместнее. Вот то слово, которое на букву «б», оно вообще ничего не обозначает, то есть оно четко означает, что это то, чего нет.

А вот слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах, свободах так называемого народа, и была бы достигнута, кстати, колоссальная экономия места, текста, бумаги…

― Но за это надо голосовать.

― Ну, конечно. И вы будете, вероятно. Вот смотрите, понятно, что Гундяев, который говорит о каком-то боге, он говорит только о своем бизнесе и причем говорит с позиций силы…

И эти бородатые отлично, конечно, заработают на своей сомнительной гипотезе, потому что у них товар доходнее и нефти, и героина, потому что нефть надо добыть, героин надо сделать, а благодать в производстве гораздо дешевле. Они хотят закрепить за своим бизнесом особые права.

Главное, поддерживать некий особый уровень невежества и уметь проникновенно говорить. Я предлагаю просто дать, наконец, Гундяеву народного артиста, чтобы он отстал от Конституции со своими тремя буквами, потому что он уже поставил массу народа – по секрету – в очень неудобное положение.

Из-за всех этих гуниных бизнес-игрушек серьезный Путинский план по увековечиванию путинизма может быть торпедирован на референдуме, поскольку появились эти спорные моменты про слово из 3 букв.

Гуне по чайнику в Кремле уже настучали. Он-то затих, но идея еще витает. И, как мы видим, ко всей этой поправочной бредятине сам-то В.В. отнесся предельно серьезно. Он сейчас опять, что называется, вдарил в большую гастроль и включал там просто все обаяние.

Мне очень понравилось одно: он так задушевно сообщил, что поправки к Конституции продиктованы самой жизнью. Стало понятно, что с этой жизнью очень компетентные люди провели беседу, и после этой беседы писать собственноручно она уже была не в состоянии, поэтому диктовала. Бывает такая в протоколах ремарка: «С моих слов записано верно и мною прочитано». И под этим грамотные ставят подпись, а безграмотные крестик. Российская жизнь выбрала, вероятно, все-таки второе.

Но, вообще, эти страсти по Конституции, до которой вообще не было никакого дела, последнее время они предельно забавны.

Напомним, Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию 15 января. Основная из них – перераспределения полномочий между ветвями власти. Например, предусматривается усиление роли Госсовета и Госдумы.

По пакету поправок в Конституцию планируется провести «всенародное голосование» (не референдум). Оно может состояться уже в апреле.

Эксперты продолжают спорить, какую роль Путин готовит для себя после изменения Конституции. Его предложения и быстрые действия по их узакониванию называют спецоперацией.