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Трудный январь для белорусского рубля

  • 6.02.2020, 11:13
Трудный январь для белорусского рубля

Национальная валюта оказалась под растущим давлением.

В январе 2020 г. основные торгуемые на Белорусской валютно-фондовой бирже валюты показывали умеренную волатильность и двигались разнонаправленно, но в целом рубль оказался под растущим давлением, хотя ему удалось достаточно уверенно продержаться этот месяц, пишет «Экономическая газета».

Общий оборот по трем валютам в эквиваленте USD сократился к декабрю 2019 г., а месячная доходность рублевых депозитов резко просела в сравнении с реальной эффективной (скорректированной на изменение курса USD) доходностью валютных депозитов. Всего за месяц на бирже было 20 торговых сессий.

Доллар США

Объем сделок с долларом США в январе 2020 г. составил 283,7 млн USD и снизился почти на 9% к итогам декабря.

Большую часть месяца курс доллара изменялся в диапазоне 2,11–2,12 BYN (см. рисунок). Причем если начинал он месяц на минимуме – 2,1098 BYN, то завершил на максимуме, но не намного выше – 2,1380 BYN. Итого за месяц курс доллара прибавил 1,34%.

В прошлом месяце волатильность биржевого курса доллара достигала 1,5%. Максимальный уровень курса был достигнут 31 января – 2,1380 BYN. До этого большую часть месяца курс преимущественно рос – с минимального 2,1098 BYN 3 января.

Евро

Объем сделок по евро в январе 2020 г. составил 169,2 млн EUR, прибавив к декабрю 2019 г. целых 22,2%.

Большую часть месяца курс евро изменялся в диапазоне 2,34–2,36 BYN (см. рисунок). Причем если он начинал месяц близко от максимума – 2,3542 BYN, то и завершил примерно на том же уровне – 2,3569 BYN. Итого за месяц курс евро прибавил всего 0,11%.

За месяц волатильность биржевого курса евро достигала 1,78%. Максимальный уровень курса был достигнут 16 января – 2,3692 BYN. После этого всего за неделю курс упал до минимума в 2,3339 BYN 24 января и вновь восстановился к завершению месяца.

Российский рубль

Объем сделок с российским рублем за прошлый месяц достиг 11,1 млрд RUB и сократился на 11,8% к итогам декабря 2019 г.

Большую часть месяца курс рубля изменялся в диапазоне 3,40–3,45 BYN за 100 RUB (см. рисунок). Причем он, напротив, начинал месяц почти на минимуме – 3,4012 BYN, а завершил совсем на минимальном уровне – 3,3857 BYN. Итого за месяц курс российского рубля снизился на 0,46%.

За январь 2020 г. волатильность биржевого курса RUB достигала 2,6%. Максимальный уровень курса был достигнут 13 января – 3,4671 BYN. После этого на протяжении второй половины месяца курс преимущественно снижался до минимума в 3,3857 BYN 31 января.

Оборот биржевого рынка трех основных валют в эквиваленте USD (в пересчете всех валют по среднемесячному курсу Нацбанка) в январе достиг примерно 644,79 млрд USD. Прирост оборотов по евро всего лишь чуть более чем наполовину скомпенсировал падение объемов по доллару и российскому рублю. Интересно и распределение долей валют по объему торгов.

Так, в среднем 2019 год на долю доллара отводил 50,4% годового объема, на евро – 29,5%, а на российский рубль – всего 20,2%. По итогам прошедшего января расклад получился следующий: доллар – 44%, евро – 29,1%, российский рубль – 26,9%. Здесь доля рубля заметно улучшилась по сравнению со средним значением, но этого слишком мало для поддержания обоснованного уровня российского рубля в 50% в корзине валют.

К слову, если на 01.01.2020 курс BYN к корзине валют составлял 0,2739 BYN, то по прошествии месяца он прибавил всего 0,15% – до 0,2743 BYN. И в значительной степени на такую динамику повлияла возросшая доля подорожавшей «россии».

Доходность вкладов в январе не сохранила благосклонность к рублевым инвесторам. Так, если в конце 2019 года ставки по рублевым депозитам сроком до 1 года составляли в среднем 8,7% годовых, то валютные на такой же срок – 0,35%. Свыше года рублевые депозиты в среднем оценивались в 11,7% годовых, а валютные – в 1,4%. Тем самым реальная доходность рублевых депозитов сроком до года в эквиваленте валюты за месяц достигла 8,7% / 12 – 1,34% = -0,62%, свыше года – -0,37%. Снижение курса рубля на 1,34% сыграло против рублевых инвесторов в январе. Месячная доходность валютных депозитов до года/свыше года составила 0,03% и 0,12% соответственно.

Январь вернул расклад сил в более привычное русло, когда любые внешние напряжения складывались на резком снижении выгодности рублевых вкладов в моменте.

Ожидания курсов в феврале

Поскольку ожидается продолжение давления на цены нефти, то синхронно под давлением окажется и российский рубль. Доллар на этом фоне, напротив, может укрепиться, а также укрепиться на фоне евро, на котором начнут сказываться экономические последствия выхода Британии из ЕС. На внутренний же рынок наибольшее давление будет оказывать сохраняющаяся неопределенность с поставками нефти из России, а также необходимость стимулировать белорусский экспорт в РФ.

Тем самым можно ожидать прирост курса доллара до 2,16–2,17 и даже до 2,2 BYN, тогда как евро будет относительно стабилен – в районе 2,35–2,37 BYN, а российский рубль может продолжить снижение до 3,35 BYN, после чего восстановится до 3,4 BYN.


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