В Минске введут новый способ оплаты за проезд в маршрутках? 6 6.02.2020, 12:07

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О нововведениях рассказал директор ГП «Столичный транспорт и связь».

Технологию оплаты проезда в маршрутных такси с помощью смартфона хотят предложить в Минске. Об этом во время проведения прямой линии корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

— Сегодня в маршрутках пассажиры могут рассчитаться за поездки только наличными деньгами, что не каждому удобно. Мы хотим проработать безналичный вариант оплаты, который примут и пассажиры, и частный бизнес. Остановились пока на смартфоне. Но возможность оплатить проезд наличными также останется. Попытаемся осуществить эти планы таким образом, чтобы перевозчикам не пришлось тратиться на дополнительное оборудование.

По словам Шкуратова, в ближайшее время в СТС обсудят эту тему вместе с перевозчиками и разработчиками, чтобы рассмотреть технические и юридические аспекты, соответствие налоговому законодательству. На встречу планируется пригласить также специалистов, которые смогут дать разъяснения по этим вопросам. Кстати, отметил директор, в Бресте почти год назад был запущен пилотный проект по оплате проезда через мобильное приложение на смартфоне во всем общественном транспорте.

Скоро, напомнил руководитель предприятия, в Минске начнет функционировать и мобильное приложение с расписанием и временем прибытия столичных маршруток.

Такой сервис — вещь полезная, правда, с ее помощью невозможно определить, подъедет машина к твоей остановке или нет. На прямую линию, например, позвонил Владимир Владимирович и пожаловался, что 5 февраля рано утром около часа ожидал маршрутку № 1547. Две машины прошли по 2-й полосе, не останавливаясь, потому что были заполнены. Пассажир смог войти лишь в третью, где тоже было полно людей, кроме того, водитель не выдавал билеты.

— Проверим маршрут. Если факты подтвердятся, примем меры, — заверил Шкуратов. — С другой стороны, этот маршрут очень популярен у пассажиров: за 1,2 рубля они могут доехать из Колодищ до ул. Корженевского. Экспрессные автобусы курсируют по нему с интервалом 5–7 минут, куда уж чаще…