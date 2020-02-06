Видеофакт: Украина успешно испытала мощное ракетное оружие 6 6.02.2020, 12:26

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Обнародованы уникальные кадры.

С 2018 года украинской армии серийно поставляется высокоточная ракетная система залпового огня "Ольха", которая создана Государственным киевским конструкторским бюро "Луч".

4 февраля 2020 года военный ресурс Defense Express опубликовал кадры точного попадания ракеты во время огневых испытаний, передает gordonua.com.

Было выпущено четыре ракеты в боевом снаряжении. Учитывая скорость ракеты на конечном участке, которая достигла около 4000 км/час, съемка велась высокоскоростными камерами. Масса ракеты "Ольха" – в пределах 800 кг. Максимальная дальность стрельбы – 70 км.

Сейчас в ГККБ "Луч" продолжаются работы по созданию модернизированной версии этой ракеты – "Ольха-М", которая имеет повышенную дальность стрельбы 110–120 км. В декабре 2019 года был успешно завершен этап испытаний системы "Ольха-М", который предшествует финальным государственным испытаниям.