Лукашенко предложил назвать одну из белорусских дорог именем Чакрабарти 26 6.02.2020, 12:29

4,686

Сума Чакрабарти

Фото: EPA

Кто это?

На встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти Лукашенко поблагодарил его за сотрудничество и предложил в его честь назвать одну из дорог страны, сообщает «Солидарность».

За годы сотрудничества ЕБРР инвестировал в Беларусь 3 млрд евро, в прошлом году – 400 млн евро.

– Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю. Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка, – сказал Лукашенко.

Сума Чакрабарти родился в 1959 году в Индии. Образование получил в Лондоне. Работал в МИДе, казначействе, министерстве юстиции Великобритании. Сума Чакрабарти стал президентом ЕБРР в 2012 году. В июле этого года срок его полномочий истекает.

Лукашенко надеется на продолжение сотрудничества с банкиром:

– Вы очень видный человек в Великобритании. Если вы останетесь в Лондоне, мы очень рассчитываем, что вы поможете нам установить такие же дружеские отношения между Беларусью и Великобританией, какие у нас сложились с вашим банком.