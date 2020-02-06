Андрей Войнич: Люди недовольны 6.02.2020, 12:35

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Андрей Войнич

Власти нервничают от бессилия.

Об этом рассказал блогер и активист гражданской кампании «Европейской Беларуси» Андрей Войнич в комментарии сайту Сharter97.org.

- Как вы считаете, почему власти после так называемой парламентской кампании начали преследовать самых ярых критиков режима?

- Мне кажется, что они бесятся от бессилия. Это очень напоминает, когда коту помешали что-то украсть, наказали его, а он пошел и нагадил в тапки. Власти поступают именно так. Это никакое не наказание для нас и меня в частности. Да, безусловно, это влияет на нервы, но это несущественно и несерьезно.

- Белорусские блогеры поставили вопрос: «что дальше?» Как бы вы ответили на него?

- Да, мы такой вопрос поднимали. Дальше нужно продолжать, нельзя сворачивать с дороги. Не только блогеры, но и все белорусы должны ответить для себя на этот вопрос. Если вся эта гадость со стороны властей не прекратится, то что мы будем делать дальше? Ведь преследования активистов — это незначительно. Вспомните, что у нас происходит в стране в социальной сфере — дорожает коммуналка, дорожает проезд. Люди недовольны, но они терпят. Терпеть не надо — нужно идти напролом. Не нужно давать развиваться амбициям властей. Пора с этим заканчивать, время пришло.