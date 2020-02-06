«Вывез ребенка – выплат нет» 4 6.02.2020, 12:51

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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как у молодой мамы потребовали вернуть $1,5 тысячи пособия из-за поездки за границу.

Минчанка Лина (имя изменено по просьбе героини. - Ред.) одна воспитывает двух маленьких детей и ведет затяжной спор с органами соцзащиты, пишет kp.by. Началось с того, что около года назад младшую двухлетнюю дочь бабушка отвела в поликлинику на стандартную процедуру прививки. По словам Лины, вакцина оказалась скандально известной экспериментальной, после которой у ребенка начались фебрильные судороги. Как только состояние стабилизировалось, молодая мама вместе с детьми решила отправиться к бабушке в Молдову на оздоровление.

- У нас там своя дача, свежий воздух, вода и фрукты. Да и температура повыше, чем в Беларуси, а при малейшей простуде дочь начинала температурить, и сразу появлялись фебрильные судороги. Все семь месяцев, что мы там были, она намного реже болела. Пособие мне приходило на карточку, но я им в Молдове не пользовалась, потратила деньги уже в Беларуси на нужды детей, - вспоминает Лина.

В ноябре 2018 года девушка с детьми вернулась в Беларусь, а в апреле 2019-го решила выйти из декрета пораньше - нашла новую работу. Для этого нужно было пойти в орган соцзащиты и написать соответствующее заявление. Тогда-то и оказалось, что молодая мама должна государству приличную сумму!

- Соцработники подали запрос в таможенную службу, и в итоге мне выставили счет на 3 тысячи рублей. Я была просто в шоке! Никто ни разу не предупреждал меня о том, что пособие на ребенка за время пребывания за границей, если ты выезжаешь на срок более двух месяцев, нужно будет вернуть, - рассказывает Лина. - Что это такой «кредит», а не государственная помощь на содержание детей. Насколько я понимаю, государство не хочет, чтобы бюджетные деньги в виде пособия были потрачены за границей. Выходит, мало того, что я своими силами повезла детей на оздоровление, так еще заплатить за это государству должна!

Выплатить 3037,75 рубля долга от молодой мамы потребовали в течение двух месяцев - до 10 мая 2019 года. Таких денег у нее не было.

- Я приехала в орган соцзащиты и написала заявление с просьбой пересчитать сумму, но его отказались принимать. У меня нет своего бизнеса или высокооплачиваемой работы, так что выхода нет - придется судиться. Эта ситуация - нарушение со стороны государства на право перемещения и на право оздоровления детей. Я буду обращаться в Европейский суд по правам человека, - говорит девушка, которая сейчас ожидает повестку в суд.

Декретниц не предупреждают о запрете выезда за границу на долгий срок?

Комментаторы сайта kp.by возмутились, как такое вообще возможно в социальном государстве: «А за границей ребенку, гражданину Беларуси, есть не нужно?», «А нельзя при постановке мам на учет разъяснять такое?!».

Многие из опрошенных нами декретниц действительно слышали о таком правиле впервые.

- Я уже второй раз в декрете, но когда приходила с документами на пособие в отдел соцзащиты, мне об этом не рассказали. Забрали документы - и все, прощай на три года, - говорит Жанна.

Тех, кто знал о запрете на длительный выезд, оказалось гораздо меньше, их предупредили в бухгалтерии или органе ФСЗН.

- Три месяца назад я приходила с документами для получения пособия на ребенка, бухгалтерия на работе выдала мне целую кипу бумаг на подпись. Времени было мало, я подписывала их не глядя, а потом уже дома на почте посмотрела электронные копии. Среди них был перечень изменений, о которых я должна предупредить органы соцзащиты. Вот это правило про два месяца мне сразу запомнились. Оно слишком странное, чтобы его не заметить, - вспоминает молодая мама Анастасия.

Действительно, каждая уходящая в декрет мама подает заявление о назначении пособия, его форма едина для всех. Вот на этом установленном бланке и есть правило про отъезд за границу и пособие - так что, подписывая заявление, вы соглашаетесь с ответственностью за его несоблюдение.

«Увы, но суд может еще и насчитать пеню за просрочку!»

В ст. 24 закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (а также на бланке заявления на получение пособия) указано, что выплата пособия прекращается в случае выезда ребенка за пределы Беларуси на срок более двух месяцев. Исключение - дети работников дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, а также дети, которые выехали за границу для получения медпомощи.

- Да, при выезде за границу на срок более двух месяцев пособие за это время не выплачивается, - подтвердили в Фонде соцзащиты населения. - Для этого нужно не позднее чем за пять дней до отъезда обратиться в комиссию по назначению пособий с заявлением о приостановлении выплаты пособия в связи с выездом за пределы Беларуси. Если работаете в микроорганизации численностью до 15 человек - обращаться, скорее всего, нужно будет в орган соцзащиты по месту жительства, если в других организациях - по месту работы. Если же у женщины образовалась переплата пособия, рассрочку и график погашения задолженности устанавливает та же комиссия. На моей практике еще не было случая, чтобы кому-то отказали в рассрочке. Если человек не согласен, предусмотрено удержание этого пособия в размере 20% от пособия на ребенка, а дальше - удержания из зарплаты до полного погашения задолженности.

На вопрос о том, касается ли такое правило других лиц, получающих пособие (например, по инвалидности) нам объяснили, что это относится только к пособию на ребенка.

Есть и еще одно важное уточнение: речь идет о двух месяцах подряд, так что если вы уедете с ребенком на 50 дней, потом вернетесь в Беларусь на сутки и снова уедете на 40 дней, пособие у вас не потребуют вернуть.

- Чтобы маме не лишиться пособия, ребенок не должен в пределах 12 месяцев с даты назначения пособия выезжать на срок более 2 месяцев подряд. Значит, выезжать можно несколько раз, но в то же время он должен проживать в стране не менее 183 дней суммарно, - объясняет юрист Дмитрий Лабазинский.

Выходит, в истории героини есть только один выход - постепенно выплатить задолженность?

- Закон суров, но он закон, - объясняет юрист. - Увы, но суд может в ситуации Лины стать на сторону ФСЗН, еще и насчитать пеню за просрочку. Тут следует учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, судя по документам, предоставленных мне мамой, фактически рассрочка по возврату предоставлена уже более чем на 9 месяцев (считаем с мая 2019 года по январь этого года), но ничего погашено не было. Во-вторых, в самом письме управление соцзащиты все же предлагало согласовать график платежей, но девушка своими действиями фактически отказалась от этого. Кроме того, поездка к бабушке в Молдову по закону не равна поездке на оздоровление - значит, это не может быть исключением, указанным в статье 24 Закона о государственных пособиях. Кстати, решение о направлении за границу для получения медпомощи принимает специальная комиссия при Минздраве или иные организации, которые могут документально подтвердить получение ребенком медпомощи за пределами Беларуси.

Да, нарушений законодательства со стороны органа соцзащиты в этой истории не было. Но с учетом часто возникающих вопросов, все же следует подходить к ситуации более ответственно - например, устно информировать, издать органам и организациям, принимающим заявление на назначение пособия, короткую памятку и вручать ее заявителю в момент подачи заявления.

Откуда такое странное правило?

В соседних Украине и России правил по ограничению пособия при вывозе детей за границу нет. Узнать у Минтруда Беларуси, с чем связано такое ограничение для нас, и почему именно на два месяца, нам не удалось.

- Учитывая, что государство несет серьезное бремя социальных выплат, предположу, что это - попытка сэкономить денежные средства из-за нехватки финансирования со стороны налогоплательщиков (расходы бюджета превышают доходы). На мой взгляд, пособия должны выплачиваться в течение всего срока, независимо от места нахождения ребенка или его родителей, ведь даже находясь за границей, ребенок не перестает получать уход (если речь идет, к примеру, о пособии по уходу за ребенком до 3 лет). Такая помощь государства необходима получателям как в Республике Беларусь, так и за ее пределами, - считает юрист Дмитрий Лабазинский.