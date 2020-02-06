Фотофакт: В минском метро установили первые двери-экраны 4 6.02.2020, 13:17

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Их будет по 24 на каждой станции.

Подобные экраны-двери уже успешно используют в метро в Японии и Турции, а с лета этого года запустят и в минском метрополитене. Все станции метро планируют оснастить ими до 2025 года, пишет kp.by. На каждой станции установят по 24 экрана.

Первая партия дверей уже установлена на строящейся станции «Ковальская Слобода». Кстати, покупка дверей на четыре станции новой Зеленолужской линии метро обошлась в 8,8 млн рублей. Над их установкой работает специально сформированная бригада «Минскметростроя» из девяти человек под наблюдением трех представителей фирмы-производителя из Турции.

- Двери ДАС (двери автоматического срабатывания) уже смонтированы. Скоро из Турции вернутся представители производителя и начнут пуско-наладочные работы. В феврале планируем их завершить на станции «Ковальская Слобода» и начать монтировать экраны на «Вокзальной», - рассказал «Комсомолке» мастер СМУ-2 «Минскметростроя» Владимир Кузнецов.

Двери будут работать автоматически: когда подойдет электричка, они откроются синхронно с ее дверями.

- С помощью световой индикации они считают прибытие электрички и откроются, - поясняет Юрий Юхневич, механик «Минскметростроя».

Для экстренных же случаев предусмотрена возможность открыть их со стороны путей, а снаружи дверь может открыть персонал метрополитена с помощью специального ключа.

Также двери могут 30 минут работать без подачи электричества.

- Чтобы их установить, мы проделали очень тонкую работу. Каждый стык проверяли несколько раз, нужно было выверить все до миллиметра, - отметил Юрий Юхневич.

Высота дверей - около двух метров, то есть они не закроют платформу полностью. Под потолком станции появится бегущая строка с названием станции, временем до прибытия электрички и рекламой.

Еще в метро появились вагоны с цветными поручнями. Цвет поручней зависит от ветки: на Московской он синий, а на Автозаводской - красный. На данный момент таких вагонов всего четыре, по два на каждой линии. Такими они выходят в подземку после капитального ремонта. На 1-й линии в течение года появится еще восемь обновленных вагонов.

Ранее, 4 февраля, первые пассажиры проехали на новом поезде «Штадлер». Четырехвагонный состав будет работать на третьей линии метро. Он двигается заметно бесшумнее предшественников, а также оснащен USB-портами для зарядки мобильных устройств, кондиционером, специальными экранами и табло, которое показывает, где в данный момент находится поезд. А еще в «Штадлере» можно свободно перемещаться из вагона в вагон во время движения. Поезд разработан и собран в Беларуси специально для минской подземки. Новинка появится и на двух действующих ветках, но когда именно, в Минском метрополитене пока не сообщают. Известно лишь, что на заводе под Минском соберут 10 новых поездов для подземки.