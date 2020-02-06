Блогер «Серый кот»: Против Лукашенко — 90% белорусов, и он это знает 6.02.2020, 13:22

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

Нужно объединяться.

Об этом в интервью Сharter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов («Серый кот»).

- Дмитрий, вы стали настоящим рекордсменом по суткам после так называемых выборов. Вам присудили 120 суток ареста. Чем же вы так насолили властям?

- Cчитаю, что повлияла моя жесткая и бескомпромиссная риторика. Кроме того, у властей просто нет рычагов влияния на меня и они это понимают. Единственная возможность — сутки. Арестовать машину или еще что-то у них нет возможности, потому что у меня просто ничего нет. Кроме того, я им очень сильно насолил на так называемых парламентских выборах. Я освещал различные акции протеста и митинги, которые не освещают госСМИ за наши с вами деньги. А я освещаю, езжу и показываю. Поэтому они пытаются заткнуть рты активистам и блогерам.

Кроме того — они пытаются запугать остальных. Но 90% белорусов против Лукашенко. И он это знает. Белорусский народ — это бензин, который только ждет искры.

- В вашем стриме вы подняли очень актуальный вопрос: «что дальше?» Как бы вы сами на него ответили.

- Если говорить о том, что нужно делать белорусам — это бороться. Свобода сама в руки не падает, ее нужно добывать. Иногда нужны жертвы — вспомним повстанцев Калиновского. Мы должны быть готовыми ко всему. Нужно собраться, объединиться, ведь только вместе можно чего-то добиться, а один человек ничего не сделает. Нас гораздо больше — в десятки, сотни и тысячи раз. Нужно сменить режим мирным способом, без всякой крови и насилия. Добиться того, чтобы власти ушли и установить пробелорусскую власть, а не антинародную, которая есть сейчас. Будут президентские выборы, будет кампания — и в ней нужно участвовать.

Мы действуем законно, мы действуем справедливо. Если у нас попытаются украсть выборы — мы должны будем их вернуть.