Украинцам станет проще работать в Литве
- 6.02.2020, 13:33
Документ ратифицировал украинский парламент.
Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение между Украиной и Литвой о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, сообщает nv.ua.
За соответствующий законопроект № 0021 проголосовали 324 народных депутата.
Цель соглашения — обеспечить защиту прав украинских граждан в Литве, в частности способствовать детенизации процессов трудоустройства. Соответственно, речь идет о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.
Межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции было подписано в декабре 2018 года.
В начале 2019 года департамент миграции Литвы заявил, что украинцы стали крупнейшей иностранной общиной в стране.