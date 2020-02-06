Украинцам станет проще работать в Литве 6.02.2020, 13:33

Документ ратифицировал украинский парламент.

Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение между Украиной и Литвой о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, сообщает nv.ua.

За соответствующий законопроект № 0021 проголосовали 324 народных депутата.

Цель соглашения — обеспечить защиту прав украинских граждан в Литве, в частности способствовать детенизации процессов трудоустройства. Соответственно, речь идет о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.

Межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции было подписано в декабре 2018 года.

В начале 2019 года департамент миграции Литвы заявил, что украинцы стали крупнейшей иностранной общиной в стране.