Румас назвал потери Беларуси от налогового маневра в РФ 6.02.2020, 13:40

1,317

Чиновник озвучил цифры на совещании перед поездкой Лукашенко в Сочи.

Суммарные потери Беларуси от налогового маневра в РФ составили $330 млн в 2019 году, заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Для Беларуси в 2019 году общие потери (из-за налогового маневра – ИФ) суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - сказал Румас в четверг на совещании у Лукашенко, сообщает interfax.by.

Лукашенко в четверг, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, проводит совещание об обеспечении эффективной работы ТЭК страны.

"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко, открывая совещание.

Как сообщалось, 7 февраля белорусский диктатор планирует встретиться с правителем РФ Путиным в Сочи.