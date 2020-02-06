Законно ли магазины завышают цены из-за карт рассрочки? 6.02.2020, 13:50

иллюстрационное фото onliner.by

Журналисты задали острые вопросы МАРТ, Нацбанку и торговым сетям.

Помните, что Нацбанк обеспокоился картами рассрочек? В январе регулятор установил, что магазины-партнеры платят банкам более 30% от стоимости товаров, которые продаются в рассрочку. Соответственно, на эту сумму дорожает товар. В итоге получается так: неважно, берете вы товар по карте рассрочки или нет, вы все равно за него переплачиваете. Возникают вопросы. Журналисты onliner.by задали их МАРТ, Нацбанку и торговым сетям.

Что будет, если банки не прислушаются и не умерят свои аппетиты?

Коротко: на банки это существенно не повлияет.

Регулятор в начале года порекомендовал банкам устанавливать размер вознаграждения для банков на уровне не более 4% от стоимости товара (работы, услуги), который покупатели берут в рассрочку. Нацбанк отметил, что рекомендации нужно было внедрить с 8 января, а через месяц отчитаться перед ним. Потолок в 4% носит рекомендательный характер. Но что будет, если банки не учтут рекомендации?

— Соблюдение банками рекомендаций, направленных указанным письмом, Национальный банк будет учитывать при оценке качества корпоративного управления банком, — рассказали Onliner в Нацбанке.

А что за товары, наценка на которые перевалила 30%?

Коротко: это все товары, кроме социально значимых, лекарств, услуг такси, образования и т. д.

В одной из крупных торговых сетей уверены: вся проблема 30%-ных наценок возникла из-за крупных продавцов бытовой техники, «которые нагрели рынок, а теперь за это отгребают все».

— 30% — это слишком большая цифра, в торговле почти все цены одинаковые. Наша наценка единая. Если бы она была отдельной для каждого товара, отчитаться перед фирмой и налоговой было бы просто нереально. И у нас у всех абсолютно одинаковая цена для владельцев карт рассрочки и других покупателей, — отметил собеседник Onliner.

В МАРТ напомнили, что госрегулирование цен у нас касается ограниченного перечня товаров, определяющих жизненный уровень населения. В том числе это ЖКУ, общественный транспорт, лекарства, платное образование, социально значимые товары и др.

«Вместе с тем сохранение ценовой стабильности является приоритетной задачей Правительства Республики Беларусь и Нацбанка. <...> Так, в августе 2019 года в связи с превышением роста цен на социально значимые товары над общим уровнем потребительских цен (в диапазоне 9—11%) МАРТ направило субъектам торговли рекомендации по предельным максимальным торговым надбавкам к отпускным ценам организаций-производителей (импортеров)», — сообщили в ведомстве.

То есть после рекомендаций цены пошли вниз?

Коротко: нет. Госорганы не могут указывать потолок цен на товары, которые не относятся к социально значимым и т. д.

По результатам еженедельного мониторинга, который проводит МАРТ, во всех регионах «отмечается в целом соблюдение установленных рекомендуемых максимальных торговых надбавок на социально значимые товары». Оказывается, 80% субъектов торговли соблюдают рекомендации полностью. Причем в некоторых областях не выявлено превышений во всех субъектах торговли, за которыми наблюдают.

— У остальных торговых организаций отмечается снижение количества товарных позиций, по которым ранее было зафиксировано превышение уровня рекомендуемых предельных максимальных торговых надбавок, — подытожили в министерстве.

А не нарушают ли магазины закон, завышая цены из-за карт рассрочки?

Коротко: нет.

П. 2 ст. 396 ГК РБ говорит: цена товаров, работ и услуг устанавливается одинаковой для всех покупателей. Исключение — когда закон разрешает давать льготы для отдельных категорий граждан (многодетные, пенсионеры и др.). Практически о том же говорит и постановление Совмина от 22 июля 2014 г. №703. Еще один момент. По закону «О защите прав потребителей» рассчитываться за товары или услуги можно наличкой или по безналу.

— Продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены (тарифы) в зависимости от формы оплаты товаров (работ, услуг). При этом продавцом могут устанавливаться скидки, иные формы стимулирования реализации товаров (работ, услуг), а также расчетов в безналичной форме, — отметили в МАРТ. — Например, торговой организацией устанавливается и доводится до сведения потребителя цена на товар (на ценнике или самом товаре). Если при покупке товара потребитель, независимо от того, в какой форме (наличной или безналичной) и какой банковской карточкой (с собственными средствами или с кредитными) оплачивает ту стоимость товара, которая была указана на ценнике, значит, до его сведения была доведена достоверная информация о цене товара и потребитель не был введен в заблуждение относительно стоимости приобретаемого товара.

При этом магазины могут сами формировать цену товара с учетом спроса и предложения и не обязаны объяснять покупателям, из каких позиций эта цена складывается. То есть получается, если магазины продают товары по единой для всех цене, они не нарушают законодательства. Неважно, принимаются в этих торговых точках карты рассрочки или нет.