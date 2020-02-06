Международные резервы Украины за месяц выросли почти на $1 миллиард 4 6.02.2020, 14:24

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Это максимум с 2012 года.

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составили в эквиваленте $26,293 млрд; в январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, пишет "Гордон".

"Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, отметили в регуляторе.

По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и составляли $25,3 млрд.