Коронавирус и табуретка 6 Виктор Горбачев

6.02.2020, 14:30

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Виктор Горбачев

Сплошная показуха и разруха — что в головах, что в клозетах.

Сегодня в Пекин из Мачулищ вылетел второй самолет с гуманитаркой от братского народа Беларуси. Целых 20 тонн всего да разного. Медицинского.

И сегодня у меня чуть ли не праздник. Наконец то я смог в Борисове сделать снимок поясницы и позвоночника. Не поверите, дней 20 бегал и искал. Где бы сделать. Нет, я уже не говорю про бесплатно. Тут с этим вообще не достучаться. И это не МРТ! Обычный снимок. То оборудование сломано, то нет материалов для снимков, то очереди на месяц вперед.

Бегал-бегал, пока чуть ли не на коленях и платно, да со слезами не упросил в городской больнице сделать. Спасибо им. Хоть там перегруз с этим страшнейший и они на пределе сами работают. Но! Это тихий ужас чего все это стоило и какое состояние медицины по стране. Про Минск не говорим. Это отдельное царство. Говорят, там нет очередей, все бесплатно и быстро. Сори, правду же говорят? Да по БТ и во всех СМИ показывают и пишут про Минск. Мол, все ок!

Хотя? Я о другом. Помощь в Китай ушла. Здорово. Борьба с коронавирусом в полном расцвете. Без нас с ним не побороться. Получите, «товарищи» помощь! А мы? А мы уж как нить тут разберемся сами с собой. Нам не привыкать.

И вот, человек выкладывает в инет свежую фотографию стула. Ну, или табуретки. Это такие в палатах Мозырской больницы. Фото не фейк и сегодня запечатлен табурет. Говорят, ему не менее 50 лет (только верх чуть моложе).

Это вы еще тумбочек не видели там же. А скоро уж как 75 лет победы будем над фашистами отмечать. А как же? Не до табуреток и тумбочек в больнице. А вот деды воевали!

И куда не плюнь, такая картина по всей стране. Ну, кроме столицы. Правда?

Вот я и задумался. Сам погибай, а товарища выручай. И мы все умрем в борьбе за это. Все отправим туда. А тут? Махните рукой и все пройдет.

Сплошная показуха и разруха. Что в головах, что в палатах. Что в клозетах. И все это рядом. Тут. Среди нас. И не хухры-мухры, а центр Европы.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»