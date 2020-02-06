Жители Вены смогут получить билеты в театр за экологичный образ жизни 2 6.02.2020, 14:40

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Cледить за образом жизни будет приложение.

Власти Вены запустят мобильное приложение Kultur-Token для горожан, которое поощряет отказ от личного автомобиля в городе. Жители Вены смогут обменять «сэкономленные» вредные выбросы на билеты в музей, театр, на выставку или концерт, пишет «Европульс».

Приложение будет отслеживать передвижения пользователя и определять по скорости его передвижения и остановкам в пути, какой вид транспорта он использует. В зависимости от расстояния и вида транспорта приложение будет рассчитывать объем сэкономленных выбросов углекислого газа и начислять пользователю фишки.

За 20 килограммов сэкономленных выбросов (для Вены это примерно две недели без личного авто) пользователь получает одну фишку. Фишки можно будет обменять на билеты в учреждениях культуры, которые сотрудничают с программой, причем «курс» определяют сами учреждения.

26 февраля стартует тестовый период. В течение шести месяцев приложение будет тестировать тысяча человек. Если тест окажется удачным и участники начнут меньше пользоваться автомобилем, приложение станет доступным для широкой публики.

Другие европейские города тоже экспериментируют с мобильными приложениями для поощрения более экологичного транспорта. С прошлого года в финском городе Лахти работает приложение для торговли личными выхлопами: пользователи, которые мало пользуются личным автомобилем, смогут бесплатно воспользоваться услугами каршеринга, починить велосипед или проехать на общественном транспорте. А в Греции разработали маршрутное приложение, которое выбирает самые экологичные и живописные маршруты вместо самых быстрых.