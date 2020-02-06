Погуляли на полтора «ярда» 6 Янка Грыль, «БелГазета»

6.02.2020, 14:51

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Об агродиктатуре и агродисциплине.

Давно замечено: столкнувшись с черствостью и непониманием партнеров в сфере финансов, энергетики, обрабатывающей промышленности и слегка подустав от всего этого, правитель РБ отправляется на лоно природы, к своим любимцам - аграриям. Нет, мы не собираемся упрекать главу государства в этом. Не время для упреков: в условиях ползучей стагнации промсектора, особенно обрабатывающих отраслей, отечественный АПК действительно остается одной из опор экономики. И при этом у него, естественно, от повысившейся нагрузки обостряются проблемы - как старые, так и новые.

Поэтому проведенное 28 января Лукашенко мероприятие под лаконичным и содержательным названием «Совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области» нельзя не приветствовать: очень ко времени. Как явствует из названия совещания, АПК Витебской области работает, но неустойчиво. Чтобы он работал устойчиво, требуются определенные управленческие меры. Правитель решил сосредоточиться на первоочередных, очертив ситуацию следующим образом: «Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах».

ПОГУЛЯЛИ НА ПОЛТОРА «ЯРДА»

Мужики в пиджачных парах мрачно и сосредоточенно кивали, давая понять, что осознают серьезность момента. Неустойчивой, по словам премьер-министра Сергея Румаса, работа АПК Витебщины сделалась в результате того, что он накопил долгов на BYN3 млрд. Витебская область считается наиболее проблемной. И вот оказывается, что она еще и должна государству аж $1,5 млрд.

Справка «БелГазеты». По данным Главного стат-управления Витебской области, за 11 месяцев 2019г. сельхозпредприятия региона направили на погашение кредитов банков и займов BYN259,3 млн, или 17,8% выручки. В среднем за месяц на погашение задолженности расходовалось около BYN23,6 млн. При сохранении таких темпов потребуется 10,5 года, чтобы рассчитаться с существующим долгом. Сельхозорганизации региона за 2019г. произвели продукции на BYN2059,2 млн. За 11 месяцев 2019г. выручка от ее реализации составила BYN1456,74 млн, чистая прибыль сельхозорганизаций - BYN58,4 млн.

Проблема старая, как бородатый анекдот: раньше аграрии эту денежку не возвращали, поскольку долги им списывали, рефинансировали и т.п. Можете погуглить тему «долги сельхозпредприятий» - из года в год меняются только цифры и названия организаций, призванных эти долги аккумулировать. Вот и 28 января аграрии предложили Александру Григорьевичу осуществить техническую расчистку своих предприятий от долгов, чтобы это улучшило коэффициенты платежеспособности сельхозорганизаций и сделало их более привлекательными потребителями новых кредитов. Правитель долги списывать не стал. Напротив, распорядился, чтобы они были возвращены «до рубля, до цента». Финансово-организационные формы решения этой проблемы для Лукашенко не принципиальны: «Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (по управлению долгами. - Ред.)».

Натурально, аграрии приуныли. Хотя Александр Григорьевич мог бы у них просто спросить: «Мужики, где полтора «ярда» «зелени?» Потому что это проблема уже не мужиков Витебщины, а общенациональная.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, кредиторская задолженность по сельхозотрасли в 2017г. составила BYN6677,9 млн, в 2018г. - BYN6806,8 млн, в 2019г. - BYN7597,2 млн, кредиторская задолженность сельхозорганизаций - BYN6598,2 млн, BYN6718,9 млн и BYN7489,5 млн соответственно. Просроченная кредиторская задолженность в отрасли в 2017г. достигала BYN2286,7 млн, в 2018г. - BYN2386 млн, в 2019г. - BYN2788,3 млн, сельхозорганизаций - BYN2278,8 млн, BYN2376,1 млн и BYN2778,3 млн соответственно.

Так что напрасно говорят, что Лукашенко - жесткий, авторитарный, бездушный руководитель. Нет, нет и еще раз нет! Белорусским аграриям, которые всегда очень щепетильно относились к собственной общественной значимости, правитель мягко, метафорично, по-свойски напомнил, что сейчас их лоббистский потенциал все-таки ниже, чем в начале его правления: «Сегодня, мужики, ситуация уже не та. 20 лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса - некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».

Ни для кого не секрет, что в основе неожиданной жесткости Лукашенко с аграриями мрачные перспективы нефтегазового конфликта с Россией. Без нефти непонятно, из каких источников выделить еще $1,5 млрд высокопродуктивным хозяйствующим субъектам Витебщины, да и всей страны. Вместе с тем у Александра Григорьевича есть эксклюзивный лайфхак: «Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить».

В сердцах Лукашенко даже упрекнул участников совещания: «Война идет, а вы болтовней занимаетесь». Между прочим, новостная лента Витебщины за 2019г. действительно выглядит как сводка с театра военных действий: «В Витебской области будет ликвидировано сельхозпредприятие «ПлисыАгро» по решению экономического суда», «Возбуждено дело о банкротстве ОАО «Поставский райагросервис», «Возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО «Городокский льнозавод».

МИКРОАГРОМЕНЕДЖМЕНТ

Похоже, пока Республика Беларусь терпит в этой гибридной войне поражение. И немудрено: ее АПК за четверть века так и не перестроился под изменившиеся реалии. Грубо говоря, не решено, как и для чего должен функционировать агросектор, кто и на каких условиях его собирается дотировать. И тут есть о чем задуматься: восточнее нас расположена Россия, с 2015г. осуществляющая масштабное и довольно дорогостоящее переформатирование АПК, южнее - Украина, где в силу климатических причин сельхозпродукция всегда дешевле, западнее - Евросоюз, чемпион агропротекционизма, ежегодно тратящий на дотации аграриям 30-40% бюджета, до $57 млрд (для масштаба: ВВП Беларуси - около $60 млрд), не считая средств из национальных бюджетов, где для это припасены сопоставимые суммы.

Между властью и агролобби до сих пор существовал своего рода негласный договор: власть не реформирует АПК, а если реформирует, то черепашьими темпами и понарошку, агросектор в ответ ни о чем, кроме списания долгов, не просит, декларируя готовность в случае чего безропотно вывернуть карманы и подставить плечо. Иногда это приходится делать - и вот тогда кредиты становятся невозвратными.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в 2019г. в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции в текущих ценах составило BYN20,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2018г. в сопоставимых ценах на 2,9%. В сельхозорганизациях произведено продукции на BYN17,3 млрд, или в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в 2018г.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства сельского хозяйства занимает Минская область (24,8%), далее следуют Брестская (19,8%), Гродненская (16,6%), Гомельская (14,7%), Витебская (12,2%) и Могилевская (11,8%). В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1808,2 тыс. т, молока - 7392,6 тыс. т, яиц - 3514,5 млн. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7330,9 тыс. т, картофеля - 6105,3 тыс. т, овощей - 1854,5 тыс. т, сахарной свеклы - 4927,3 тыс. т. В общем объеме производства сельхозорганизации занимают 82,7%, при этом на их долю приходится 95,4% производства скота и птицы (в живом весе), 96,2% молока, 82,8% яиц, 94,6% зерна, 10,7% картофеля, 12,8% овощей.

Все эти годы правитель, опираясь на свой давний опыт директорства в совхозе, надеялся разрешить макроэкономические вопросы с помощью микроменеджмента. Вот и 28-го Александр Григорьевич дал витебским аграриям целый ряд ценных советов, лежащих вне сферы debt management. В частности, он распорядился: «Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности». С зернотоками и машинными дворами задача выполнимая, а вот с людьми сложнее: уровень зарплат в отрасли, находящийся ниже уровня воспроизводства рабсилы, здорово мешает ей «приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности».

Видимо, в связи с этим Лукашенко напомнил аграриям: «Если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную зарплату». Впрочем, вряд ли одной нормальной зарплатой можно ограничиться, поскольку Александр Григорьевич убежден, что труженикам агросектора «придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу». В общем-то, непонятно, кто согласится ишачить с утра до ночи даже за нормальную зарплату.

Как реально обстоят дела в АПК на микроуровне, можно узнать из публикаций о коррупционном процессе экс-председателя Шумилинского райисполкома (2016-18гг.) Александра Снарова, ранее (2012-15гг.) возглавлявшего КУСХП «Крынки» Лиозненского района. Истории типовые: директор недоволен поступающими пачками уведомлениями о неисполнении долговых обязательств, кивает, обещает рассчитаться, когда появятся деньги. Или: директор дает распоряжение о забое скота, на вырученные средства частично рассчитывается с работниками. И чудесная формулировка: «с приходом на предприятие Снарова работникам стали чаще платить зарплату». Получается, что на микроуровне в АПК нет ни денег, ни полномочий, ни карьерных перспектив - только неминуемая посадка в финале, ради которой трудно заставить себя надрываться с утра до ночи.

Но Александр Григорьевич почему-то уверен, что аграрный микроменеджмент обязательно сработает. Если не сработал до сих пор, то это лишь потому, что люди не понимают поставленных перед ними задач: «Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют».

Увы, люди и предприятия АПК, похоже, демотивированы - экономически и организационно. Очень характерна приведенная правителем история про падеж 92 тыс. голов скота на белорусских агропредприятиях. Чтобы понять порядок цифр и цену вопроса: РФ в 2019г. закупила у ЕС 45 тыс. телок на €100 млн, став крупнейшим импортером КРС в мире. «Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина», - совершенно справедливо настаивает Лукашенко. Только можно ли ожидать дисциплины от заведомо демотивированных управленцев, у которых скот дохнет, персонал годами без зарплаты, а сами они уже на карандаше у контролеров?

Тем не менее глава государства непреклонен: «Речи о списании долгов быть не может. Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

ОТДУШИНА, ЧТОБЫ ХВАТАНУЛИ

Отдушиной, где можно хватануть от души, для белорусских аграриев традиционно был российский рынок. Последние годы, когда спрос на оборудование, машины, товары длительного пользования падает во всем мире, отечественный экспорт, как и глобальный спрос, во многом держится на продовольствии. И в этом смысле аграрии не подводили руководство страны: исправно компенсировали потерянное другими отраслями. При этом, вопреки всем планам диверсификации, основной компенсаторной отдушиной для них был как раз-таки рынок РФ.

Справка «БелГазеты». В 2015г., согласно данным Белстата, экспорт продтоваров и сельхозсырья составил $4368,6 млн (16,4% общего объема), в 2016г. - $4164,1 млн (17,7%), в 2017г. - $4904,3 млн (16,8%), в 2018г. - $5217,8 млн (15,4%). 2019г., по предварительным подсчетам, рост экспорта в РФ был обеспечен в основном за счет молока и молочной продукции, прибавивших 23,6%, или около $344 млн в абсолютных цифрах. Провал по мясу и мясным продуктам в результате полной или частичной блокировки Россельхознадзором поставок примерно с 60 предприятий обошелся в $156 млн. По данным за январь-октябрь 2019г., поставки мясной и молочной продукции из РБ в РФ в стоимостном выражении достигли $2,2 млрд.

Беларусь и Россия еще в декабре 2019г. предварительно согласовали прогнозные балансы спроса и предложения по продовольствию на 2020г. Начальник ГУ ВЭД Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов тогда констатировал: для Беларуси планируется небольшое снижение к намеченным прогнозам экспорта на 2019г., но рост к фактической их оценке по итогам года. «Балансы не были выполнены в полном объеме в 2019г., потому что действовали ограничения Россельхознадзора на поставку мясо-молочной продукции и овощей из РБ», - признал Богданов.

Но имеющиеся договоренности не повод смотреть в будущее сквозь розовые очки. Белорусско-российская размолвка способна ударить по отечественному АПК не только опосредованно, по нефтегазовой колее, делающей неизбежными прекращение господддержки и погашение долгов, но и по прямой - через продэкспорт. 21 января правитель РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины продовольственной безопасности РФ. Там удельный вес российской продукции в потреблении в качестве индикатора заменен степенью самообеспечения РФ продуктами отечественного производства. Это ощутимо сужает поле игры для экспортера: теперь внутри России должно производиться не менее 95% потребляемого зерна, 90% сахара, 85% мяса и мясопродуктов, 95% картофеля.

Судя по всему, белорусский продэкспорт в РФ даже с согласованными балансами на 2020г. станет еще одним аргументом россиян в споре об углублении интеграции. По крайней мере, к этому должны быть готовы не только политики, но и аграрии с пищевиками.

Безусловно, худший для отечественного сельского хозяйства сценарий - когда государство не сможет списать ни рубля долгов, топливо и ГСМ резко подорожают до мирового уровня, а безоглядно эксплуатировавшийся десятилетиями российский рынок внезапно закроется. Такого не пожелаешь и врагу. Однако весь драматизм сценария не должен заслонять от нас состояния, в котором пребывает белорусский АПК, не реформировавшийся десятилетиями и способный генерировать в одной только области $1,5 млрд долгов, увеличивая при этом ударными темпами экспорт взамен вконец изможденной промышленности. Конечно, очень хотелось бы вслед за главой государства понадеяться на «жесточайшую технологическую диктатуру и дисциплину», однако будем реалистами: такой уровень оптимизма среднестатистическому белорусу не по плечу.

Янка Грыль, «БелГазета»