В украинской Раде произошла драка из-за законопроекта о рынке земли 5 6.02.2020, 14:57

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Под Офисом президента Украины проходит митинг.

В четверг, 6 февраля, на фоне рассмотрения законопроекта о рынке земли депутаты из фракций «Батькивщина» и ОПЗЖ заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины, пишет «Новое время».

Когда же нардепы от «Слуги народа» попытались ее разблокировать, произошла драка.

Член «Батькивщины» Сергей Власенко хотел помешать первому замглавы Рады Руслану Стефанчуку занять свое место в президиуме.

В свою очередь нардеп от «Слуги народа» Артем Дмитрук решил помочь своему однопартийцу.

Схватив Власенко, он удерживал его, пока Стефанчук не прошел на свое место.

Напомним, что сегодня Верховная Рада во втором чтении планирует рассмотреть законопроект № 2178−10 об обороте земель сельхозназначения.

Утром под Офисом президента Украины собрался митинг против открытия рынка земли.