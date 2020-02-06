Экономист: Как ни странно, я понимаю директоров сахарных заводов 6 6.02.2020, 15:06

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Леонид Заико

Есть очень простая причина того, что произошло.

Экономисты попытались разобраться в причинах возникновения коррупционной схемы с участием руководителей белорусских сахарных предприятий.

– Как ни странно, я их (директоров заводов) понимаю, – заявил руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, сообщает gazetaby.com. – Директора эти воруют по той простой причине, что они не являются какими либо собственниками этих заводов. «Ты там, Григорьевич, крути себе в Минске, а сахарные заводы – наши».

Наверное, вы общались с такого типа директорами. Мой однокурсник Лёня говорил: я кормлю 15 тысяч человек, которые у меня работают! На что я ответил: не знаю, по-моему это они тебя кормят – такая ряха здоровая у тебя.

Леонид Заико удивлен тем, как долго в Беларуси существуют коррупционные схемы:

– Только после того, как люди стали задавать вопросы, почему сахар белорусский в России дешевле, что-то зашевелилось в черепной коробке. Только когда люди стали говорить, что лекарства в России и Украине на 30% дешевле, вдруг нашли медицинскую мафию.

Фармацевтика, медицинское оборудование, цементные, стекольные, бумажные, аграрные бароны. Всё в схематозе... У нас не социализм, а белорусский сицилизм. От слов «сицилийская мафия». Вроде бы по уровню коррупции мы в мировой рейтинге не самые последние. Но, тем не менее, куда ни глянь – контролирующие и правоохранительные органы говорят о вопиющих фактах.

Леонид Заико считает, что дело в большом госсекторе:

– Мы могли и у нас еще есть шансы грамотно поступить с нашей собственностью.

Она должна стать ассоциированной. Я как-то изучал тему акционерных обществ. У нас каких только нет: закрытые, открытые, чрезвычайно открытые. Но все равно собственникам ни фига не платили (дивидендов)!

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» уверен: экономику нужно развивать на основе частной собственности:

– Сам у себя воровать не будешь.