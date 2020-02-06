Американка установила рекорд непрерывного пребывания женщины в космосе 3 6.02.2020, 15:13

Кристина Кох

Фото: EPA

Он продлился 328 дней.

Кристина Кох приземлилась с парашютом в лугах Казахстана неподалеку от Джезказгана в 11.12 по киевскому времени, пишет «Вокруг света».

Астронавт провела 328 дней на Международной космической станции (МКС), превысив предыдущий рекорд американки Пегги Уитсон (289 дней). Уитсон установила его 28 декабря прошлого года (она до сих пор удерживает рекорд по общему количеству времени, накопленного в ходе трех космических полетов в 2002–2017 годах).

Пребывание Кристины Кох на МКС всего на 12 дней меньше, чем рекорд США, установленный Скоттом Келли в 2015-2016 гг.

Кох прибыла на МКС 14 марта прошлого года. Во время своей миссии астронавт обогнула орбиту земли 5248 раз и преодолела 223 миллиона километров.

Кристина Кох вернулась на Землю на корабле «Союз» вместе с двумя другими членами экипажа: итальянским астронавтом Европейского космического агентства Лукой Пармитано и российским космонавтом Александром Скворцовым.

Журналистам женщина сказала, что она невероятно счастлива. И добавила, что ее рекорд – это вопрос чести, и что она хочет вдохновить своим примером будущие поколения исследователей космоса.

Во время своего пребывания на МКС Кристина Кох обозначила еще одну важную веху в истории космических полетов. 18 октября прошлого года она совершила первый выход в открытый космос вместе со своей соотечественницей Джессикой Меир.

Пара провела семь часов за пределами МКС, заменив неисправный блок питания.

А 15 и 20 января женщины-астронавты совершили еще два выхода в открытый космос.

Самые длительные непрерывные космические полеты

Валерий Поляков (Россия): 437,7 дня (1994–1995).

Сергей Авдеев (Россия): 379,6 дня (1998–1999).

Владимир Титов (СССР) и Муса Манаров (СССР): 365 дней (1987–1988).

Михаил Корниенко (Россия) и Скотт Келли (США): 340,4 дня (2015–1916).

Кристина Кох (США): 328 дней (2019–1920).