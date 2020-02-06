Польша укрепляет свою безопасность в бассейне Балтийского моря 6.02.2020, 15:23

Это ключевой вопрос для Варшавы.

Замминистра морской экономики и внутреннего судоходства Польши заявил, что для страны безопасность на Балтийском море является ключевым вопросом, сообщает «Польское радио».

Польша постоянно работает над укреплением своей безопасности в бассейне Балтийского моря, — заявил в Европарламенте заместитель министра морской экономики и внутреннего судоходства Польши Гжегож Витковский. Он принял участие в Брюсселе в конференции «Морская безопасность и синяя экономика. Свобода судоходства и будущее морской торговли».

Гжегож Витковский подчеркнул, что для Польши безопасность на Балтийском море является ключевым вопросом — это в том числе вопрос безопасной транспортировки газа, прокладки канала через Вислинскую косу. Канал должен улучшить доступ к порту Эльблонг и гарантировать свободный доступ Польши из Вислинской лагуны к Балтийскому морю в обход Пилавского пролива, контролируемого Россией. Правда, по этому проекту есть замечания у Еврокомиссии в связи с экологической директивой ЕС.