Воды в Крыму осталось на три месяца 7 6.02.2020, 15:29

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Симферопольское водохранилище

Фото: krymr.org

В Симферополе отключают горячую воду, холодную будут подавать на 8 часов в день.

В Симферополе вводится ограничение на подачу воды – с 10 февраля жители смогут пользоваться ей в течение четырех часов утром и еще четырех – вечером. Горячую воду в будние дни отключат полностью, сообщает currenttime.tv.

Ограничения вводятся на "неопределенный срок" и не затронут социально значимые объекты. При этом власти города рекомендовали ограничить работу владельцам автомоек и бань.

Как объяснил глава городской администрации Сергей Титаренко, переход на режимную подачу воды вызван дефицитом воды – из-за отсутствия осадков запасов в водохранилищах Симферополя осталось на 90-100 дней.

До 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал – вода по нему шла из Днепра. После аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. С тех пор официальная позиция Киева не менялась: канал откроют только после восстановления территориальной целостности Украины.

В январе 2020 года депутат Верховной Рады Юрий Аристов (фракция “Слуги народа”) предлагал возобновить поставки, – в частности, он рассказал, что обсуждался вариант продажи воды в аннексированный Крым. Аристов ссылался на опыт Израиля, который продает воду "фактически в воюющую страну" (имеются в виду палестинские территории) и таким образом пополняет бюджет.

Однако в офисе президента Украины предложение депутата не поддержали. Представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос поставок воды на аннексированный полуостров не обсуждается. "Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, – написал он в фейсбуке. – Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации".

Сейчас основные водохранилища Крыма заполнены примерно на треть. Этих запасов должно хватить на 90-100 дней.