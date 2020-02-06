Известный банкир заявил, что в Украине сложились одни из лучших условий за 20 лет 6.02.2020, 15:40

Рост украинской экономики ускорится до 4%.

В Украине сейчас сложилась едва ли не лучшая макроэкономическая ситуация за последние 20 лет, заявил глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, пишет «Новое время».

Рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 4% с 3,2−3,3% в 2019 году, прогнозирует инвестиционная компания Dragon Capital (в число ее активов входит компания Медиа-ДК, которая издает журнал и сайт НВ). Об этом заявил глава компании Томаш Фиала в ходе ежегодной встречи Европейской Бизнес Ассоциации EBA Global Outlook: Boosting Investments. Инфляция же составит 5,2% против 4,1% в 2019-м.

По словам Фиалы, в Украине сейчас сложилась едва ли не лучшая макроэкономическая ситуация за последние 20 лет.

По прогнозам Dragon Capital, средний курс гривни в 2020 году составит 24 грн/$ (в 2019 году — 25,8 грн/$).

Кроме того, компания ожидает замедления роста экономики в 2021 году (до 3,7%) и ускорения инфляции (до 6,1%).

По словам Фиалы, рост экономики при укреплении гривни уже увеличил ВВП Украины с $90 млрд в 2015 году — до $150 млрд в прошлом и, ориентировочно, до $175 млрд в этом. Это, в частности, позволило снизить госдолг с 80% ВПП до 51% ВВП.

Среди основных рисков для экономики Украины Фиала назвал возможный отказ Украины от сотрудничества с МВФ и ее зависимость от мировой конъюнктуры, особенно от цен на металлы и зерновые.