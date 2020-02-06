Португалия отменила «золотые визы» в Лиссабоне и Порту 6.02.2020, 15:53

В списках бенефициаров от этой схемы были граждане Китая, Турции и России.

Парламент Португалии 5 февраля одобрил поправку, которая ограничивает выдачу так называемых "золотых виз" за инвестиции в недвижимость вдоль побережья, в частности в Лиссабоне и Порту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Шаг парламента означает, что инвестиции в недвижимость будут признаны соответствующими схеме только в отношении внутренних муниципалитетов, а также автономных регионов Азорских островов и Мадейры.

Эта мера направлена на содействие инвестициям в регионах низкой плотности населения и уменьшение давления на рынки недвижимости, такие как Лиссабон и Порту (два крупнейших города Португалии).

Для Португалии "золота" визовая схема размещения для иностранцев только за 2019 год собрала 742 млн евро. Больше всего бенефициаров программы происходят из Китая (4467), Бразилии (863), Турции (380), Южной Африки (320) и России (296).

Как известно, Испания, Кипр, Великобритания и Португалия собрали больше всего денег по схеме "золотых виз". По данным Еврокомиссии, большинство европейских стран не проводит достаточных проверок происхождения богатства людей, которые покупают гражданство или "золотые визы".

В начале 2019 года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство.