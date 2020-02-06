«Управделами Лукашенко «пристроило» нам несуществующий этаж и собирает космические деньги» 7 6.02.2020, 16:19

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Фото: domofoto.ru

Предприниматель рассказал о странных схемах чиновников.

В редакцию Charter97.org обратился предприниматель Александр, который рассказал о том, с чем пришлось столкнуться его организации, которая арендует помещение у управделами Лукашенко. Чиновники внесли в документы лишние 2000 квадратных метров — целый несуществующий этаж — чтобы собирать как можно больше денег. Когда это вскрылось и предприниматели начали отстаивать свои права, к ним стали приходить странные люди, намекающие на связь арендодателя с Лукашенко.

По просьбе журналистов Charter97.org предприниматель Александр рассказал подробности этой истории:

— Мы с супругой арендуем помещение у главного хозяйственного управления делами Лукашенко. Они являются собственниками здания. У нас имеется обслуживающая организация, которая называется РУП «БелЭЗ», она тоже находится в ведении управления делами Лукашенко.

После того, как мы начали запрашивать расшифровки по оказанию технического обслуживания и эксплуатации здания, они нам в ней указали квадратные метры не с общего пользования, за которое мы платим обслуживание, а 5510,65 м2. Мы запросили, документы непосредственно у собственника здания, хозяйственного управления, и оказалось, что у их площадь составляет около 3500 м2. Значит, откуда-то появилось около 2000 лишних «квадратов».

По прилегающей территории, по расчету на услуги уборки дворовой территории, они поставили нам квадратуру 5928,45 м2, но согласно выписке из кадастра вся площадь здания составляет 6533 м2. А ведь это большое четырехкорпусное здание, бывший университет, который передали в собственность государству, его помещения занимают различные офисы.

Получается, что арендуемая площадь по бумагам намного больше. Грубо говоря, целый этаж нам пристроили, а по прилегающей территории цифры просто космические. Соответственно, так как они отталкиваются от этих цифр, увеличиваются наши расходы.

После этого к нам потихоньку начали подсылать разных рабочих: то электрика, то вахтера. Начали рассказывать, мол, вы смотрите, это же две дочерние организации, которые находятся под управлением делами, нашему директору Лукашенко орден вручал, куда вы против него «попрете».

На сегодняшний день я заметил расхождения по квадратуре только по уборке мест общего пользования и прилегающей территории. Но так, как при подсчетах они отталкиваются от этих данных, то соответственно и само техническое обслуживание здания должно отталкиваться от этих квадратов. Не может же быть так, что техническое обслуживание будет производиться на имеющихся 3,5 тысяч квадратах, а уборка — по квадратам, которых в реальности не существует.

Я сегодня ездил к собственнику здания, общался с начальником сектора Центрального района. Он оказался грамотным человеком, сидел полтора часа и считал. Он даже пытался связать числа, которые вообще с собой не связаны, просто чтобы вышло количество по датам — и все равно та сумма у него не вышла.

Я поехал потом в само Главное хозяйственное управление, ведь «БелЭЗ» основывает свои данные на том, что каждый месяц им присылают отчетности по арендуемым помещениям и местам общего пользования — на случай, если там поставили кафе или еще что-то, где меняются квадратные метры. Опять же, у них подтвердилось, что таких квадратов нет вообще. Это лишние две тысячи квадратов, которых вообще не существует. Они сами говорят, что просто невозможно, чтобы так увеличилось: «У нас сейчас у самих вопросов больше, чем ответов».

Я им говорю, ведь у вас же точно так же договор с данной обслуживающей организацией, может разберитесь с ними. Они улыбаются и отвечают: «Ну, вы же понимаете, это же отдел управления делами Лукашенко». Там сидят обычные люди на окладе и никто особо не хочет никуда лезть.

Мы отталкиваемся от документов, полученных непосредственно от собственника. Ими были предоставлены копия технического паспорта на здание, конкретно нашего корпуса, выписка из кадастра по прилегающей территории, распечатка со спутника всего здания, где полосками отмечена прилегающая территория.

Опять же, это Главное хозяйственное управление выставляет нам счет на возмещение коммунальных расходов, оно же производит расшифровку, и в ней они указывают, что места общего пользования составляют 3 500 «квадратов».

Я когда пришел в «БелЭЗ» с товарищем, у которого тоже несколько помещений, мы задали вопрос: эти квадраты, которые вы указали, это конкретно наш корпус или какой-то еще? Она поставила галочки напротив этой квадратуры и показала, что сверху конкретно указан адрес: Машерова 17/4. Только наш корпус. Мы пошли уже после того, как у нас были документы на руках по техническому паспорту. Я спрашиваю: «Откуда вы берете эти цифры?». Они говорят, что основываются на том, что каждый месяц Главное хозяйственное управление им присылает отчет об арендуемых помещениях и местах общего пользования.

Сегодня я поехал туда, попросил поднять отчеты, что передавалось. Они говорят, что таких цифр не существует: «У нас нет таких площадей в принципе».

Многие арендаторы говорят, что по всем вопросам обращались напрямую в «БелЭЗ», но ничего не выигрывали и не было смысла это дальше тянуть. Люди опускают руки. После того, как я этим занялся и начал им показывать эти оригинальные документы, то уже да, хотя бы под коллективное письмо они готовы подписаться.

Чиновники пытаются якобы на «законных основания» забирать у нас больше денег. В тех документах, которые они мне предоставили, расписаны две колонки с информацией о местах общего пользования и прилегающей территории. Нельзя даже предположить, что это может быть опечатка, ну не сразу в двух столбцах и на такое количество квадратов. То есть, это очень крупная сумма, потому что, когда я запросил документы, самый последний отчет, который они мне предоставили, был за 30 августа 2019. Представляете, сколько переплаты идет за весь период времени!

И это еще неизвестно, касается ли это только нашего здания, общая квадратура которого составляет в районе 10 тысяч квадратов. То есть там, грубо говоря, полторы-две тысячи накинешь — и никто не увидит, потому что эта сумма формируется пропорционально арендуемым площадям. Это каждому сверху прибавить по символических 15-20 копеек.