В Литве ветряные электростанции поставили рекорд производства 6 6.02.2020, 16:15

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В стране данный момент действуют 23 ветряных парка.

В 2019 году литовские ветряные парки произвели наибольшее количество электроэнергии за всю историю ветряной энергетики, пишет Delfi.

По данным Ассоциации ветряных электростанций Литвы, рекордное производство обусловлено погодными условиями и развитием технологий.

«Значительное влияние на рекорд оказали первый и последний кварталы прошлого года, отличавшиеся особо ветряной погодой, а также постоянно растущая техническая надежность ветряных станций», — отметил директор ассоциации Айстис Радавичюс.

По его словам, объемы ветряной энергетики далее будут лишь расти.

В Литве в данный момент действуют 23 ветряных парка, их совокупная мощность составляет 480 мегаватт. Вместе с малыми ветряными установками в целом инсталлированная мощность достигает 533 мегаватта.