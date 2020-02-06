Звезда американского сериала сфотографировалась с белорусскими «зайчиками»5
- 6.02.2020, 16:17
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Джаред Падалеки поделился снимком в Instagram.
Американский актер Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сфотографировался с белорусскими деньгами и поделился фотографией в своем Instagram, пишет tut.by.
В кадр попали первые белорусские деньги, которые использовались в начале 1990-х годов: купюра в 50 копеек с изображением белки и банкнота в 25 рублей с лосем.
— Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну #Беларусь за сговор со мной по поводу дизайна их официальной валюты… Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный звонок (За исключением лося, который должен был стоить больше!), — пошутил актер.
Юмор ситуации в том, что героя Падалеки в сериале «Сверхъестественное» часто называют лосем.
В свою очереди МИД ответил актеру в Instagram:
— Много лосей в Беловежской пуще: приезжайте и проверьте это сами! — написали дипломаты.
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Now that I see there won’t be any serious repercussions, I’d like to publicly thank the country of #Belarus for colluding with me on the design of their official currency...I’d say we had a perfect phone call. (Except, the MOOSE was supposed to be worth more!! 🤬) #TooSoon? #OhWell #SPNFamily #Supernatural #impeachment #mooseandsquirrel