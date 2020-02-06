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Звезда американского сериала сфотографировалась с белорусскими «зайчиками»

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  • 6.02.2020, 16:17
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Звезда американского сериала сфотографировалась с белорусскими «зайчиками»
Джаред Падалеки

Джаред Падалеки поделился снимком в Instagram.

Американский актер Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сфотографировался с белорусскими деньгами и поделился фотографией в своем Instagram, пишет tut.by.

В кадр попали первые белорусские деньги, которые использовались в начале 1990-х годов: купюра в 50 копеек с изображением белки и банкнота в 25 рублей с лосем.

— Теперь, когда я вижу, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить страну #Беларусь за сговор со мной по поводу дизайна их официальной валюты… Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный звонок (За исключением лося, который должен был стоить больше!), — пошутил актер.

Юмор ситуации в том, что героя Падалеки в сериале «Сверхъестественное» часто называют лосем.

В свою очереди МИД ответил актеру в Instagram:

— Много лосей в Беловежской пуще: приезжайте и проверьте это сами! — написали дипломаты.


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