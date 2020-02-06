«Власть сделала все возможное для своего логического конца» 5 6.02.2020, 16:25

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Мария Петренко

Победительница республиканской олимпиады по белорусскому языку рассказала о настроениях студентов.

Какие проблемы волнуют молодых белорусов и каким они видят будущее страны? На эти и другие вопросы в интервью пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" ответила студентка второго курса филологического факультета Белорусского государственного университета и общественная активистка Мария Петренко.

- Расскажите немного о себе. Где вы учитесь? Почему вы выбрали именно эту специальность?

- Учусь я в БГУ на филологическом факультете, 2 курс белорусской филологии. В школе я была олимпиадницей по белорусскому языку, трижды побеждала на республиканских олимпиадах. За это время поняла, что без белорусского языка, как и языка в принципе, свою жизнь уже не представляю. Так и решила поступать на филфак. В этом году еще начала получать второе образование - регента церковного хора. Люблю музыку, давно уже пою в церковном хоре, потому и решила: почему бы и не попробовать? Попробовала - и поступила.

- Как ваши одногруппники и педагоги относятся к тому, что в повседневной жизни вы говорите на белорусском языке? Не задают вопросов по этому поводу?

- Некоторые одногруппники признаются мне, что в начале думали, что мы не сможем общаться, потому что боялись, что не будут меня понимать. Но проблем с взаимопониманием у нас не возникло. Преподаватели тем более только за то, чтобы не только я, но и все мы, "белорусские филологи", говорили по-белорусски.

- Какие вопросы больше всего беспокоят современных студентов?

- Некоторые из тех, кто учится по целевому распределению, уже задумываются о том, чтобы каким-то образом избежать этого и не отрабатывать пять лет "в своей деревне". Старшие курсы нам говорили, что распределение у нас будет по принципу "кто где устроится, там и отработает". Впрочем, да, мало кто из моих одногруппников стремится работать в школе.

- А почему такое отношение к работе в школе?

- В основном, потому, что не хочется попадать в ловушку бесконечных документов, тетрадей, ответственности за все и всех, невозможности сказать слово поперек вышестоящему начальству. Конечно, низкая зарплата тоже играет определенную роль.

- Обсуждают ли студенты текущую политическую ситуацию в стране? Что говорят?

- Обсуждают, но только в своих небольших группах. Молодежь хочет перемен, и скоро молчаливое осуждение обязательно превратится в нечто большее. Проблемы с распределением пока не слишком актуальны для моего окружения, мы учимся на втором курсе. Большинству не нравятся загоны на голосование, тем более, что скоро снова выборы, общее положение прав человека в нашей стране, да и положение молодых людей в частности. Студентов используют как бесплатную рабочую силу, которая молчаливо должна терпеть и делать что скажут. Все это не может остаться на условной "кухне". Иначе дальше будет только хуже.

- Какой Вы видите Беларусь будущего?

- Я вижу, что настает время новой Беларуси. Свободной европейской страны, где права каждого человека будут ставится выше, чем выполнение абстрактных планов и программ. Беларусь будущего вижу человекоцентричной. Власть сменится. Для своего логического конца сам режим уже сделал все возможное. Но для того, чтобы это произошло скорее, каждому из нас надо поработать, особенно сейчас, в этом году. И тогда мы вместе сможем построить новую Беларусь, в которой, как в известной повести братьев Стругацких, "никто не уйдет обиженный".