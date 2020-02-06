Линас Линкявичюс: Даже если БелАЭС начнет работать, будем требовать ее закрытия 1 6.02.2020, 15:26

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Линас Линкявичюс

Главы МИД Литвы заявил, что требования Вильнюса остаются неизменными.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что даже если Островецкая АЭС (БелАЭС) будет запущена, будут требовать ее закрытия, сообщает Delfi.

"Мы – против этой электростанции. Даже если она начнет работать, мы будем требовать ее закрытия. (...). Результат того, что мы не говорили об этом все это время - построен первый реактор. Нам надо менять тактику. Один из важнейших элементов тактики – ясная проактивная поддержка со стороны наших союзников в ЕС и США", – сказал Линкявичюс в интервью Žinių radijаs.

"В одиночку мы ситуацию не изменим", – прибавил он.

По словам министра, пока неясно, когда будет запущен первый реактор Островецкой АЭС.

"Это откладывают не в первый раз из-за инцидентов, то пожар, то что-то еще, такое происходит не в первый раз. Поэтому сейчас конкретно никто не может сказать, когда. Они думают, что топливо привезут в первом квартале, это делают, как мы понимаем. Но наши требования остаются очень ясными - в любом случае до запуска они должны конкретизировать свой план действий и выполнить самые важные основные задачи", – сказал министр.