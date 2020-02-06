Видеохит: Игривый койот и медлительный барсук путешествуют вместе 6.02.2020, 17:29

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Клип набирает популярность в Сети.

В Калифорнии в районе Сан-Франциско исследователи животных установили около полусотни камер для наблюдения за фауной штата. На сей раз в кадр попала удивительная и забавная пара — койот и барсук. Звери, заснятые в ночное время при инфракрасном освещении, вдвоем пробираются по переходу для диких животных под шоссе в Северной Калифорнии, в горах Санта-Круз, пишет «Вокруг света».

Видео очаровательного дуэта разместила на своей странице в Facebook организация Peninsula Open Space Trust, которой принадлежат камеры. Записи делаются, в том числе, для того, чтобы установить, какие звери и как часто пользуются специальными переходами для животных под\над шоссе.

Видео сняли еще в ноябре 2019 года, но внимание на него обратили только в феврале 2020-го.

Известно, что койоты и барсуки иногда охотятся вместе. Рацион у них совпадает, а таланты дополняют друг друга. Барсук разрывает вход в нору и выгоняет её обитателя прямо на койота.

Именно это, похоже, собираются делать герои нового клипа, который набирает популярность в Интернете. Однако особенным это видео делает тот факт, что койот, похоже, играет с барсуком, как будто подгоняя его: «Ну сколько можно ждать, приятель?»