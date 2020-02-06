Почему белорусы отказываются от отечественных товаров? 21 6.02.2020, 17:42

4,272

В Беларуси больше отдают предпочтение сервисам AliExpress и Alibaba.

Согласно статистике, граждане нашей страны все меньше покупают белорусское. Доля товаров отечественного происхождения в розничных продажах в 2019 году составила 61% (по продовольствию – 77,5%, по остальным товарам — ниже 43%), пишет «Салiдарнасць».

Между тем, в 2013 году доля белорусских товаров в продажах составляла 71%.

О причинах тенденции в программе «Примус» порассуждал предприниматель Александр Малашко.

– Какие дорогостоящие товары на сегодня покупает себе белорус? Пять телевизоров, чтобы в туалете висела плазма. Соответственно, растет доля импортного, – сказал предприниматель.

Александр Малашко поделился историей из своего опыта:

– Два года назад я зашел в славном городе Полоцке в центральный магазин рядом с гостиницей. Зашел и обомлел. В лихие 90-е такого не видел: на полках – вода и пол-литровые закатки.

Отсутствие достойной альтернативы многим импортным товарам предприниматель объяснил так: «Власти же сказали: для малого и среднего бизнеса мы уже все сделали».

Малашко отметил, что из-за цены и удобства белорусы все больше отдают предпочтения сервисам AliExpress и Alibaba.

– В Китае пошли абсолютно правильным путем. Придумали, как сделать так, чтобы товар поступил к людям напрямую от производителя, минуя посредников, а самое главное – подъем шлагбаума. Если сравнить цены на аналогичные товары в Беларуси, то, конечно, людям проще заказать товар, не выходя из дома, – сказал Александр Малашко.

Впрочем, по его мнению, эта ситуация может и закончиться.

– Боюсь, когда-нибудь решат нанести удар по такой торговле. Зачем продавать гражданам свой товар за 8 рублей, если можно за 80? – сказал с юмором Малашко.