«В Азербайджане такого не было» 6.02.2020, 17:55

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Как молодые активисты разных взглядов объединились в «Движении», чтобы изменить страну.

Внеочередные парламентские выборы пройдут 9 февраля в Азербайджане. Новый парламент должны были избирать только в ноябре 2020 года, но президент Ильхам Алиев решил, что выборы должны пройти сейчас. В прошедшем декабре он подписал указ о роспуске парламента пятого созыва, пишет Meydan.tv.

Зачем нужно было торопиться с выборами непонятно — партия власти «Ени Азербайджан» имела парламентское большинство и контролировала все принимающиеся решения. Причем именно партия власти и выступила инициатором роспуска. Среди названных причин — “расширение географии реформ” и “дорога молодым патриотам”. Президент страны инициативу поддержал и сказал, что действительно надо «дать возможность населению выбрать тех, кому они доверяют».

Для участия во внеочередных парламентских выборах в Центризбирком обратились 20 партий. Среди них нет Национального совета демократических сил, объединяющего несколько оппозиционных партий и движений. Совет решил бойкотировать выборы, объяснив это недоверием к проведению в Азербайджане демократических выборов. А воспользоваться возможностью обновить парламент решили совсем молодые активисты и создали новую азербайджанскую объединенную оппозицию.

«Это — новый формат»

Новый избирательный блок «Hərəkət» (Движение) был создан молодыми оппозиционными активистами специально для участия в предстоящих парламентских выборах. Новая оппозиция объединяет в себе представителей различных политических движений, правых, левых, феминисток, бывших политзаключенных, юристов — молодых активистов всех направлений, готовых побороться за места в парламенте.

«Мы приняли решение участвовать в этих выборах в качестве независимых молодых политиков, — рассказал Мейдан ТВ один из представителей блока, кандидат в депутаты, член правления гражданского движения NİDA (“Восклицание”) Ульви Гасанлы. — В Азербайджане такого не было. До сих пор были только политические блоки, союзы политических партий. Это — новый формат».

И действительно, в отличие от других политических объединений, члены блока не входят ни в одну политическую партию, имеют разные, иногда диаметрально противоположные, взгляды, идеологии и позиции.

««Движение» — это блок, в котором у каждого из нас своя независимая платформа, абсолютно независимая, я сам — представитель левого движения. У нас в блоке есть и правые, есть люди с абсолютно разными идеологиями», — говорит другой кандидат от блока, экономист Тогрул Велиев.

«Женщины в этой борьбе идут в передних рядах»

Одна из кандидатов в депутаты от блока «Движение» — 32-летняя Рабия Мамедова. Военнослужащая в запасе, спортсменка, чемпионка Азербайджана и Евразии по тхэквондо, активистка феминистского движения, она — одна из организаторов акции «Нет насилию против женщин», прошедшей 20 ноября 2019 года в Баку. В парламенте Рабия собирается бороться за права женщин:

«Я еще с ранних лет начала борьбу, сначала боролась за свои права в семье, сейчас требую свои права у государства. Думаю, что если я призываю, в основном женщин, встать в передние ряды, то и сама должна стать примером, бороться и этой своей борьбой доказать, что женщины в этой борьбе идут в передних рядах, несмотря на все бесправие, несправедливость и дискриминацию».

Совсем недавно, в декабре прошлого года Рабия баллотировалась и на муниципальных выборах, проиграла, но запал не потеряла. Предложение присоединиться к «Движению» приняла с большим оптимизмом.

«Мы, как минимум, хотим принести деятельность в парламент. Как минимум, я думаю, что молодежь превратит парламент в работающую структуру», — говорит Рабия.

«Новое дыхание»

О том, что будущий парламент должно представлять молодое поколение, говорят все члены движения.

«Мы планируем принести новое дыхание в общество», — сказал во время разговора с Мейдан ТВ блогер Мехман Гусейнов.

Мехман — единственный бывший политзаключенный среди членов блока, кандидатура которого была зарегистрирована в ЦИК. Остальным двоим — Илькину Рустамзаде и Эльгизу Гахраманлы в регистрации отказали. Именно с легкой руки Мехмана в обществе в последнее время парламент стали называть не иначе, как «Дом престарелых».

Члены блока утверждают, что населению уже надоели одни и те же депутаты, которые избираются из раза в раз, а проблемы людей так и остаются неразрешенными.

«Люди часто повторяли, что им надоели старики, и поэтому сейчас они хотят отдать свои голоса молодым», — рассказывает Тогрул Велиев, который вместе со своими волонтерами собирал подписи для регистрации в ЦИК и смог пообщаться с сотнями избирателей.

«Говоришь им «парламент» — не понимают, говоришь «Милли Меджлис» — тоже не понимают»

Хотя у членов блока «Движение» разные взгляды, идеологии и приоритеты, у каждого своя независимая платформа, это не помешало им делиться ресурсами, собирать друг для друга подписи, «делить» между собой волонтеров, и даже поддерживать и принимать участие во встречах с избирателями своих друзей по блоку. Не прошедшие регистрацию в Центризбиркоме члены «Движения» помогают своим более удачливым соратникам в проведении предвыборной кампании, которая продлится до 8 февраля.

Общая цель блока, которую поставили перед собой молодые политики, — вернуть у населения интерес к выборам.

«Наше общество слишком аполитично. Во время сбора подписей даже в столице в Баку оказалось, что довольно много людей почти ничего не знают о парламенте, о выборах, — рассказывает Эльгиз Гахраманлы. - Говоришь им «парламент» — не понимают, говоришь «Милли Меджлис» (парламент Азербайджана - прим. автора) — тоже не понимают, только когда говоришь «депутат», они понимают о чем речь, но и тогда оказывается, что они не собираются голосовать, и никогда не голосовали. А одна женщина нам сказала, что будет голосовать только за Ильхама Алиева, и нам никак не удалось ей объяснить, что это парламентские выборы, и президент в них не участвует».

А те, кто знает о выборах, чаще всего не верит в справедливые и прозрачные выборы в стране. Это подтверждает и Тогрул Велиев.

«Люди равнодушны к выборам, все они говорят, что судьба выборов уже решена, участие бесполезно, а вы молоды, зачем вам это надо, победители все равно уже известны. Но у людей много проблем и мы пытаемся им объяснить, что решение ваших проблем связано с участием в выборах».

На своем примере молодые оппозиционеры хотят показать, что на политическую арену в Азербайджане вышло «новое поколение политиков».

«В Азербайджане у людей нет никакой надежды на светлое будущее страны, — говорит Ульви Гасанлы. — Мы присоединились к этому процессу именно для того, чтобы вернуть людям надежду. Мы хотим сказать, не думайте, что в стране все потеряно, это не так. Есть много молодых людей, брошенных за решетку, вышедших из тюрьмы, и продолживших свой путь. В ходе предвыборной кампании мы именно это хотим донести до людей. Не думайте, что в Азербайджане все потеряно — это не так, есть те, кто борется, и мы изменим страну».