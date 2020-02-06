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Алеся Круткина этапировали из Полоцка в Витебск

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  • 6.02.2020, 18:02
  • 1,530
Алеся Круткина этапировали из Полоцка в Витебск
Алесь Круткин

12 января его ждет еще один суд.

Видеоблогера Алеся Круткина, который отбывал арест за участие в акции в поддержку независимости в изоляторе временного содержания в Полоцке сегодня перевезли в Витебск.

Об этом сообщила мать активиста Елена Владимировна, передает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Алесь Круткин проведет в ИВС Витебска остаток своего ареста, но сразу после освобождения – 12 февраля в 15.30 – его ждет новый административный процесс. Он начнется в суде Октябрьского района. Адрес: улица газеты «Правда», 34. Там же в это же время пройдет суд над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Натальей Спиридоновой.


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