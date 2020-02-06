Польша поможет Украине с экономическими реформами 2 6.02.2020, 19:07

Польские госкомпании намерены увеличить свое присутствие в Украине.

Заместитель министра госимущества Польши Збигнев Грыгляс на форуме «Европа-Украина» в Ясёнке под Варшавой заявил, что польские предприятия будут вовлечены в процесс экономических реформ в Украине, передает «Радио Польша».

«Украина является нашим соседом. И уже хотя бы потому мы искренне желаем, чтобы эта страна успешно развивалась, прошла свой путь реформ. Нет универсального рецепта для всех стран».

Замглавы министерства сообщил, что польские государственные компании намерены увеличить свое присутствие в Украине.

Форум «Европа-Украина» посвящен укреплению экономических отношений между странами. Во встрече принимают участие более 800 гостей из разных государств.