У участников встреч с Путиным начали замерять температуру 3 6.02.2020, 19:30

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Президент РФ опасается вспышки коронавируса.

Кремль ужесточил проверку участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. У посетителей проверяют температуру тела тепловизором.

Об этом сообщил в Facebook журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов, аккредитованный для освещения работы президента РФ.

Меры предосторожности предприняты в связи со вспышкой коронавируса, подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. У журналистки газеты также была проверена температура.

В конце декабря в китайском городе Ухань началась эпидемия нового типа коронавируса, вызывающего в некоторых случаях тяжёлую форму пневмонии. Более 28 000 тысяч человек заболели, 565 человек погибли.

Около 80 процентов скончавшихся от нового вируса – люди в возрасте старше шестидесяти лет, имевшие другие заболевания. Президенту России 67 лет.