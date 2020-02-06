Стало известно, какие денежные призы получат белорусы за медали Олимпиады 6.02.2020, 20:01

Олимпиада в 2022 году пройдет в Токио.

Стало известно, какие денежные призы получат белорусы за медали Олимпиады в Токио. Соответствующий документ 6 февраля подписал правитель, сообщает БелТА.

Из него следует, что за олимпийское золото государство обещает спортсмену 324 тысячи рублей (150 тысяч долларов), за серебро — 162 тысячи рублей ($75 тысяч), за бронзу — 108 тысяч рублей ($50 тысяч). Такие же денежные вознаграждения были определены для медалистов Олимпийских игр в 2018 году в Пхенчхане (зимние игры, были завоеваны три медали, в том числе два золота) и Рио (летние игры, были завоеваны девять медалей, в том числе одно золото).

Определены размеры призовых и для медалистов Паралимпийских и Дефлимпийских игр: за золотую медаль — 108 тысяч рублей (50 тысяч долларов), за серебряную — 64 800 рублей (30 тысяч долларов), за бронзовую — 43 200 рублей (20 тысяч долларов).

Упомянутые призовые будут действовать и на зимние Олимпиаду, Паралимпиаду 2022 года.