В Китае скончался врач, предупреждавший о вспышке коронавируса 6.02.2020, 20:38

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Полиция обвинила его в распространении ложной информации.

В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Вэньлян умер в городе Ухане в четверг, 6 февраля, в результате заражения коронавирусом, сообщила англоязычная китайская газета Global Times со ссылкой на собственные источники.

Ли Вэньлян был одним из восьми человек, которые первыми обратили внимание на проблему распространения коронавируса, напоминает Global Times. Офтальмолог пытался предостеречь других врачей, но местная полиция "вынесла ему предупреждение", передает DW.

Ранее медиакомпания CNN сообщала, что в конце декабря 2019 года 34-летний врач Ли Вэньлян обратил внимание на то, что в его больнице в Ухане были помещены под карантин семь человек с заболеванием, похожим на атипичную пневмонию. Все они заразились на местном рынке, где, помимо прочего, продаются морепродукты.

Полиция обвинила Ли в распространении слухов

О первых случая заболевания Ли Вэньлян рассказал своим друзьям в мессенджере WeChat, чтобы предупредить их. Скриншот его сообщения быстро разошелся по соцсети, в итоге врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". 12 января Ли был госпитализирован, а 1 февраля у него обнаружили коронавирус. Врач рассказывал о своем состоянии в китайском сервисе микроблогов Weibo.

По данным на 6 февраля, коронавирусом в мире заразились в общей сложности более 28 тысяч человек, 566 из них скончались, а более 1400 выздоровели. Подавляющее большинство случаев заражения приходится на Китай, при этом за его пределами от коронавируса скончался только один человек.